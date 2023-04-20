  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京首季GDP按年增長3.1% 低於全國增速

經濟脈搏 15:33 2023/04/20

分享：

分享：

國家統計局公布首季GDP按年增長4.5%後，各省市也陸續公布首季經濟成績單。其中北京首季GDP按年增長3.1%，較上年全年0.7%的增速，加快2.4個百分點。

北京市政府新聞辦舉行新聞發布會，市統計局、國家統計局北京調查總隊介紹今年一季度北京經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果，一季度全市實現地區生產總值9947.7億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長3.1%，高於上年全年增速2.4個百分點。

分產業看，第一產業實現增加值14.7億元，增長2.3%；第二產業實現增加值1228.1億元，下降6%；第三產業實現增加值8705億元，增長4.6%。

相關負責人表示，一季度，隨著疫情防控平穩轉段，全市生產生活秩序逐步恢復，總體經濟回升向好，生產需求繼續好轉，就業物價保持穩定，市場預期不斷改善，經濟實現良好開局。

此外，天津市公布，一季度全市地區生產總值為3715.38億元，按不變價格計算，按年增長5.5%，比上年全年加快4.5個百分點。

重慶市首季全市實現地區生產總值6932.89億元，按年增長4.7%。

浙江省首季全省生產總值18925億元，按可比價格計算，按年增長4.9%。湖南省首季全省地區生產總值11659.85億元、按年增長4.1%。

易綱：中國經濟正企穩回升 今年GDP增速將達5%左右

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

北京去年GDP按年增0.7% 工業、消費同步下滑
2023/01/19
北京去年GDP按年增0.7% 工業、消費同步下滑
易綱：中國經濟正企穩回升 今年GDP增速將達5%左右
2023/04/14
易綱：中國經濟正企穩回升 今年GDP增速將達5%左右
內地一季度GDP按季度增2.2%按年增4.5% 均勝預期
2023/04/18
內地一季度GDP按季度增2.2%按年增4.5% 均勝預期

你可能感興趣

北京去年GDP按年增0.7% 工業、消費同步下滑
16:26 2023/01/19
北京去年GDP按年增0.7% 工業、消費同步下滑
易綱：中國經濟正企穩回升 今年GDP增速將達5%左右
09:15 2023/04/14
易綱：中國經濟正企穩回升 今年GDP增速將達5%左右
內地一季度GDP按季度增2.2%按年增4.5% 均勝預期
10:01 2023/04/18
內地一季度GDP按季度增2.2%按年增4.5% 均勝預期
重慶 北京 中國市場 經濟數據表現 經濟 湖南省 GDP 國家統計局 人民幣

上一篇文章

內地一季度FDI人幣計按年升4.9%

下一篇文章

第133屆廣交會第一期結束 入場超126萬人次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣東省集成電路總投資逾5000億元人民幣
廣東省集成電路總投資逾5000億元人民幣
內地3月份失業率降至5.3% 青年失業不降反升
內地3月份失業率降至5.3% 青年失業不降反升
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
內地多間上市銀行向員工「追薪」 招行追回超五千萬
內地多間上市銀行向員工「追薪」 招行追回超五千萬
內地首季房地產開發投資跌5.8% 商品房銷售額轉升
內地首季房地產開發投資跌5.8% 商品房銷售額轉升
G7外長聲明稱台海和平至關重要 關切東海南海局勢
G7外長聲明稱台海和平至關重要 關切東海南海局勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款