北京首季GDP按年增長3.1% 低於全國增速

國家統計局公布首季GDP按年增長4.5%後，各省市也陸續公布首季經濟成績單。其中北京首季GDP按年增長3.1%，較上年全年0.7%的增速，加快2.4個百分點。

北京市政府新聞辦舉行新聞發布會，市統計局、國家統計局北京調查總隊介紹今年一季度北京經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果，一季度全市實現地區生產總值9947.7億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長3.1%，高於上年全年增速2.4個百分點。

分產業看，第一產業實現增加值14.7億元，增長2.3%；第二產業實現增加值1228.1億元，下降6%；第三產業實現增加值8705億元，增長4.6%。

相關負責人表示，一季度，隨著疫情防控平穩轉段，全市生產生活秩序逐步恢復，總體經濟回升向好，生產需求繼續好轉，就業物價保持穩定，市場預期不斷改善，經濟實現良好開局。

此外，天津市公布，一季度全市地區生產總值為3715.38億元，按不變價格計算，按年增長5.5%，比上年全年加快4.5個百分點。

重慶市首季全市實現地區生產總值6932.89億元，按年增長4.7%。

浙江省首季全省生產總值18925億元，按可比價格計算，按年增長4.9%。湖南省首季全省地區生產總值11659.85億元、按年增長4.1%。

易綱：中國經濟正企穩回升 今年GDP增速將達5%左右

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道