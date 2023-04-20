中國新南極考察站環境「差到說不出」 為何在此建第五座？

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美國智庫公佈衛星照片，指中國正在南極興建的第五座考察站進度有「顯著進展」，預計明年就會建成。中國第五座南極考察站位於南極海岸一個小島上，該島名字的意思就是「差到說不出」，中國為甚麼要在這裏建造考察站？中國已有四座南極考察站，為甚麼還要建第五座？
中國第五座南極考察站在哪裏？
新考察站2018年動工，進度相信受疫情等原因阻延，近期再次加速。
新站位於南極羅斯海（Ross Sea）海岸的「恩科斯堡島」（Inexpressible Island）。該島意譯又稱「難言島」，意思是「難以形容」、「難以言喻」的島。
為甚麼這樣叫？
英國海軍軍官Robert Falcon Scott 1912年率隊到南極探險，準備回程時，探險船因海冰無法靠岸，隊伍被迫在恩科斯堡島度過南極冬天，以獵食企鵝和海豹為生，因此慨嘆當地環境「差得說不出」。
中國新考察站為何選址這裏？
中國極地研究中心曾解釋，當地是南大洋生物多樣性最豐富的區域，仍然保持著自然演替狀態，是研究氣候變化對南極生態系統影響與反饋的理想場所。此外，這個區域的海洋環境和生態系統與漁業資源潛力密切相關。
在建站區北側的海岸上，有一個帶狀約1公里長的阿德雷企鵝聚居地。新考察站位於羅斯海區域沿岸，鄰近南極最大的羅斯冰架，面向太平洋扇區，是南極地區巖石圈、冰凍圈、生物圈等典型自然地理單元集中相互作用的區域，是全球變化的敏感區域。
中國為何要建第五座南極考察站？
簡單地說，中國在南極這個區域還未有考察站，而這個區域值得研究。
當局稱，建設新考察站，意在進一步完善中國南極考察站網，拓展中國南極考察活動範圍，填補中國南極重點區域空白，提升中國在國際南極事務中的作用。
中國現有四座南極考察站在哪？
|考察站
|建成年份
|位置
|長城站
|1985年
|南極半島喬治王島（King George Island），靠近南美洲南端
|中山站
|1989年
|東南極，拉斯曼丘陵（Larsemann Hills），與南非隔海相望
|崑崙站
|2009年
|東南極，南極冰蓋內陸冰穹A（Dome A），海拔4087米，是人類至今在南極最高立足點
|泰山站
|2014年
|東南極，中山站與崑崙站之間，用作補給
中國第五座南極考察站會面向太平洋。
第五座南極考察站叫甚麼？
未有正式名稱，一些內地傳媒暫稱為「羅斯海新站」，正式名稱料會延續現有四站的命名風格。
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責任編輯：連兆鋒