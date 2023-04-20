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內地一季度FDI人幣計按年升4.9%

經濟脈搏 16:38 2023/04/20

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內地一季度實際使用外資4084.5億元人民幣，按年增長4.9%，吸收外資實現「開門穩」。法國、德國企業最積極，對華投資增長靠前。

商務部今日（20日）下午舉行的例行記者會，發言人束玨婷公布上述數據及進行解讀，當季吸引外資呈四個特點，一是新設外資企業較快增長，商務部啟動「投資中國年」招商引資系列活動，各地紛紛加大走出去、請進來招商引資力度，當季全國新設外商投資企業超過1萬家，按年增長25.5%。

二是引資質量持續提升，外資研發中心制造業引資、新版鼓勵外商投資產業目錄等政策效應逐步顯現，當季高技術產業實際使用外資1567.1億元人民幣，增長18%。其中電子及通信設備制造、科技成果轉化服務、研發與設計服務、醫藥制造領域引資分別增長55.7%、50.3%、24.6%和20.2%。

三是部分國家和地區對華投資較快增長，當季法國、德國對華投資分別增長635.5%和60.8%。此外，英國、加拿大、日本、瑞士、韓國對華投資也分別增長680.3%、179.7%、47.7%、47.4%和36.5%，「一帶一路」沿線國家投資增長27.8%。

四是外資大項目加快落地，當合同外資1億美元以上的大項目實到外資2232.8億元人民幣，增長10.4%。

會上又提到，商務部有關負責人在京與美國商務部官員會面，雙方就中美經貿關係，加强两國商務部溝通和合作，交換了意見。

責任編輯：陳建錫

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