妖后變黑人!? 內地埃及女網紅：中國人也要小心Netflix

▲ 埃及妖后變黑人!? 內地埃及女網紅：中國人也要小心Netflix

美國「政治正確」矯枉過正再惹爭議，今次更激起埃及人民怒火。以「紀錄片」自詡的Netflix新作《Queen Cleopatra》安排黑人演員擔任埃及妖后等一眾埃及角色，引發爭議，埃及更有律師入稟控告Netflix篡改歷史，要求當局關閉Netflix在埃及運作。內地有埃及裔KOL認為，中國人也有理由需要小心美國影業的這種文化篡改，「千萬不要覺得和自己沒關係。」

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歷史考證指出，埃及妖后克利奧帕特拉（公元前70/69至30年）出自的托勒密王朝，血統來自古希臘馬其頓，因此埃及妖后其實是白人。即使退一步講，埃及所在的北非地區在歷史上向來屬於地中海文化圈，而撒哈拉沙漠以南才是黑人的非洲。

埃及古物學家、前文物部長哈瓦斯（Zahi Hawass）就譴責Netflix偽造事實，並指埃及妖后是希臘人，「意味她是金發女郎，而不是黑人。」他強調，埃及唯一已知的黑人統治者是第25王朝（公元前747至656年）的庫什特國王。

內地的埃及女網紅「埃及南希」也發佈影片炮轟Netflix。她稱自己不是對黑人有意見，但「豔后（妖后）是實打實的白人」。「這不是誤導人嗎？電影也就算了，這可是紀錄片呀！是要給孩子看的呀！」

「埃及南希」嘲道，就算美國人把林肯演成黑人，自己也沒意見，「但是你不要來霍霍我們埃及好嗎？」「埃及文化已經被好萊塢（荷里活）坑得夠慘了！」「Cleopatra是對埃及貢獻很大的女王，聰明、博學、強勢。作為埃及人，真的忍不了她被西方國家玷污。」

她指出，Netflix預告片中不少地方都不符合埃及歷史。

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「埃及南希」說：「中國人也千萬不要覺得和自己沒關係。說不定哪一天秦始皇也變黑人了。」她又嘲美國：「自己國家沒歷史沒文化可以虛心去學，為甚麼要禍害別人的歷史呢？」

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她呼籲中國與埃及人：「我們文明古國一定要聯合起來，抵制文化篡改。」

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責任編輯：連兆鋒