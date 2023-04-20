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傳深圳二手樓指導價失效 官媒指多間銀行已執行

經濟脈搏 21:55 2023/04/20

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內地今日（20日）下午流傳消息指，實行超過2年的深圳二手樓指導價機制已正式失效，官媒《證券時報》指經多間銀行核實，目前中行和建行、工行已落實執行。

報道指，今日網傳內容包括指導價不取消，不調整；銀行核定房價以網簽備案價和評估價，實際成交價孰低為準，參考價僅作參考；即日起執行。經向多家銀行核實，目前中行和建行、工行已落實執行。

業內人士普遍認為，對深圳二手房影響最大的就是指導價，放開後不會普漲，分化明顯，但是對於樓市的提振效果是顯著的。

對於深圳二手房參考價調整傳聞，廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，二手房參考價已成為深圳樓市的長效機制。當參考價向全社會發布，並明確與銀行貸款評估價直接掛鈎，就意味着「開弓沒有回頭箭」。國內有10多個城市推出了二手房參考價，但只有深圳做得比較明確，而上海和北京盡管也有參考價，但要麼在台面下（不公布）要麼公布了但銀行不參考，這樣上海廣州這兩個城市就有迴旋餘地。

李宇嘉認為，目前可以做的就是參考價保持不變，在執行過程中採取靈活的辦法，即銀行根據參考價和網簽價格孰低的原則。這樣做，一方面讓銀行按揭評估價格更靠攏市場價格，避免參考價失真；另一方面，也避免了調整並公布參考價導致市場形成房價輪番下跌的預期。最後，也希望參考價能夠成為市場價格的錨，讓市場價格像參考價靠攏，從而實現穩定住房價格的目的。

二手樓指導價重創深圳二手樓市場，實行首年，全市二手樓成交量按年大跌57%，去年再跌47%，整年成交量僅2萬套出頭，創近20年最低記錄。

【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款

【大灣區】深圳樓市鬆動訊號？深汕合作區取消限購

責任編輯：陳建錫

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樓價 銀行 內地物業 深圳

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