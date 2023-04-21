拜登據報將簽行政命令 外交部：是經濟脅迫和科技霸凌

美國總統拜登（Joe Biden）據報計劃在未來數週內簽署行政命令，限制美國企業投資中國經濟關鍵領域。

*新增外交部回應

外交部發言人汪文斌對此表示，注意到有關的報導，對此堅決反對。 美方慣於打著國家安全幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，大搞「小院高牆」，強推「脫鉤斷鏈」，甚至不惜損友自肥，對盟國進行經濟脅迫。

汪文斌指，美方的真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，損害的是整個世界的利益。 中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

彭博社引述知情人士報道，相關行政命令主要針對半導體、人工智能和量子計算等領域。受限制的包括風險投資、私募股權，以及某些形式的技術轉讓及合資企業，預計部分類型的投資將被完全禁止。

有官員透露，措施是針對潛在的新投資，現有投資不受此限，而其他類型的投資只需有關公司知會華府。

王文濤見Intel首席執行官 討論中美經貿關係及產業鏈等議題

彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路

報道指，華府近2年來一直討論這項措施，目前計劃在下月19日舉行的日本廣島七國集團峰會前後採取行動。預計拜登會在獲得七國集團盟友表達支持後，隨即簽署行政命令。

報導又引述美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在約翰斯霍普金斯大學的演講，稱美國實施限制是基於國家安全，而非如中方所說的試圖阻擋中國發展。美國尋求與中國建立健康公平的經濟關係，促進兩國創新及經濟增長。

責任編輯：陳俊賢