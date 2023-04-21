  • 25°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登據報將簽行政命令 外交部：是經濟脅迫和科技霸凌

國情動向 15:41 2023/04/21

分享：

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）據報計劃在未來數週內簽署行政命令，限制美國企業投資中國經濟關鍵領域。

*新增外交部回應

外交部發言人汪文斌對此表示，注意到有關的報導，對此堅決反對。 美方慣於打著國家安全幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，大搞「小院高牆」，強推「脫鉤斷鏈」，甚至不惜損友自肥，對盟國進行經濟脅迫。

汪文斌指，美方的真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，損害的是整個世界的利益。 中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

彭博社引述知情人士報道，相關行政命令主要針對半導體、人工智能和量子計算等領域。受限制的包括風險投資、私募股權，以及某些形式的技術轉讓及合資企業，預計部分類型的投資將被完全禁止。

有官員透露，措施是針對潛在的新投資，現有投資不受此限，而其他類型的投資只需有關公司知會華府。

王文濤見Intel首席執行官 討論中美經貿關係及產業鏈等議題

彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路

報道指，華府近2年來一直討論這項措施，目前計劃在下月19日舉行的日本廣島七國集團峰會前後採取行動。預計拜登會在獲得七國集團盟友表達支持後，隨即簽署行政命令。

報導又引述美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在約翰斯霍普金斯大學的演講，稱美國實施限制是基於國家安全，而非如中方所說的試圖阻擋中國發展。美國尋求與中國建立健康公平的經濟關係，促進兩國創新及經濟增長。

責任編輯：陳俊賢

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

荷蘭稱中國試圖規避出口限制 獲取航天等先進技術
2023/04/20
荷蘭稱中國試圖規避出口限制 獲取航天等先進技術
彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路
2023/04/20
彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路
OPEC+減產對中美利好利淡？美媒：中國今年需求堅挺
2023/04/09
OPEC+減產對中美利好利淡？美媒：中國今年需求堅挺
王文濤見Intel首席執行官 討論中美經貿關係及產業鏈等議題
2023/04/11
王文濤見Intel首席執行官 討論中美經貿關係及產業鏈等議題

你可能感興趣

荷蘭稱中國試圖規避出口限制 獲取航天等先進技術
10:40 2023/04/20
荷蘭稱中國試圖規避出口限制 獲取航天等先進技術
彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路
09:15 2023/04/20
彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路
OPEC+減產對中美利好利淡？美媒：中國今年需求堅挺
14:06 2023/04/09
OPEC+減產對中美利好利淡？美媒：中國今年需求堅挺
地緣政治 科技戰 拜登 耶倫 美國財政部 人工智能 美國 中國

下一篇文章

秦剛談中國現代化：不搞大國競爭 反對製造意識形態對抗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平晤巴西總統盧拉 稱中國與巴西互為全面戰略夥伴
習近平晤巴西總統盧拉 稱中國與巴西互為全面戰略夥伴
中國官宣陸基中段反導攔截技術試驗成功 暗藏什麼玄機？
中國官宣陸基中段反導攔截技術試驗成功 暗藏什麼玄機？
美外洩文件：解放軍擁超音速無人機技術 可監控台海及美軍
美外洩文件：解放軍擁超音速無人機技術 可監控台海及美軍
國防部：李尚福訪俄加强戰略溝通 共同抵禦外部干涉
國防部：李尚福訪俄加强戰略溝通 共同抵禦外部干涉
外交部批美國監聽全球 需對國際社會交代
外交部批美國監聽全球 需對國際社會交代
【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正
【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款