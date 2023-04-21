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寶馬MINI再道歉：拿到冰淇淋的外國人是公司員工

社會熱點 10:32 2023/04/21

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網傳上海車展中，寶馬MINI展台在派發冰淇淋時對中外訪客區別對待，官方昨日致歉稱內部管理不細緻和工作人員失職，將改善管理。今日寶馬MINI再度致歉，指領到冰淇淋的外國訪客其實是公司員工，又請公眾對派發冰淇淋的兩位禮儀小姐多些寬容。

有上海網民在微博發布影片爆料稱，自己參觀車展時，發現兩個中國女生到寶馬MINI展台想領取冰淇淋，但工作人員稱冰淇淋「沒了，已經發完了」。但之後沒多久，有外國訪客來領，不僅拿到了冰淇淋，工作人員還貼心地教他如何打開。當拍攝者上前領取時再度遭拒，工作人員給出的理由是「這是限量版冰淇淋」。

事件引發網絡熱議，「MINI中國」官方微博昨日發文致歉，指內部管理不細緻和工作人員失職，又指會檢討自己並改善管理、加強內部培訓。在此則致歉微博的評論區中，不少網民並不買賬。

今日「MINI中國」再度發微博致歉，又澄清在18日及19日共發放600份冰淇淋給來到MINI展台的訪客。除了每天300份的發放外，還預留一部給現場的同事，網傳影片中看到的四五個外國人就是同事，他們佩戴了員工胸牌。

「MINI中國」還稱，「事件當中的兩位禮儀小姐姐也是剛剛踏入社會的年輕人，可不可以請大家給她們多點寬容和空間？」

上海車展寶馬Mini展台派雪糕只給外國人 官方致歉

責任編輯：尹航

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