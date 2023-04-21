「五一」出遊需求爆發 國內遊預定量已超2019年

內地「五一」小長假臨近，國內遊熱度持續攀升，機票、酒店、景區門票等旅遊產品訂單量均超過2019年同期水平。在綫旅遊平台飛豬的數據顯示，「五一」假期產品的累計預訂量按年增長超10倍。

攜程大交通市場搜索指數顯示，今年「五一」假期的境內機票搜索熱度超過去年同期290%以上，恢復至2019年同期110%；住宿行業的火爆程度更是遠超預期，「五一黃金周」境內酒店市場搜索熱度已達2022年「五一」同期的9倍以上，相較2019年同期也增長近200%。

飛豬數據顯示，「五一」假期客單均價按年提升超30%；高星酒店預訂量按年增長超14倍。此外，隨著疫情隔離措施解除，旅遊市場從「周邊短途遊」回到「中長綫遊」，該平台今年「五一」假期中長綫遊訂單佔比高達九成以上。

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值得一提的是，攜程的報告顯示，除了一些熱門旅遊目的地外，越來越多遊客轉向尋求小眾目的地，今年「五一」五綫城市旅遊訂單量較2019年增長157%。其中，最具代表的「網紅」淄博，「五一」整體旅遊訂單較2019年上漲441%。

出境遊機票搜索熱度超疫情前

出境遊方面，攜程的數據顯示，今年「五一」期間，出境機票搜索熱度恢復至2019年同期的120%，出境遊酒店搜索熱度恢復至2019年的約70%。

飛豬發布的報告顯示，飛豬的「五一」出境遊預訂量創下新峰值，相較今年春節假期增長200%以上。香港、泰國、日本、馬來西亞、韓國、澳門、新加坡、越南、印度尼西亞、澳洲等是熱門目的地。另得益於跨境機票的價格持續下降，出境遊客單價比去年下降46.2%。

責任編輯：易燕丹

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