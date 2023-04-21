外管局：外商來華投資有三大紅利 將持續優化營商環境

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英今日在記者會上表示，外商在中國的投資能夠共享中國經濟高質量發展的投資紅利、轉型紅利以及市場紅利，中國會堅持高水平對外開放，持續優化營商環境，減少外資准入限制，提升對外商投資企業的服務，並繼續提升跨境投融資便利化水平。

對於外商來華直接投資的前景，王春英表示，外商在中國的投資能夠共享中國經濟高質量發展的投資紅利、轉型紅利以及市場紅利，可獲雙贏。

首先，中國宏觀大局穩定，外商在華投資的回報率穩定，在全球範圍處於比較高的水平。外管局測算，近五年中國的FDI投資收益率是9.1%，高於歐美3%左右，以及巴西、南非、印度等新興經濟體4%-8%左右。

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她說，中國基礎設施完善，產業鏈供應鏈體系完整穩定，製造業產能居全球首位。勞動力素質較高，受高等教育的人口是2.4億。這些都繼續為跨國公司創新發展提供非常良好的基礎。同時，中國經濟逐步向高質量發展轉變，新的增長點不斷湧現，比如科技創新發展、服務業的擴大開放等相關領域的外資流入也會明顯增多。

外管局：中國經濟恢復 外商在華投資信心增強

王春英還提到，中國人口眾多，中等收入人口數量居全球第一位，國內消費市場潛力巨大，這為外資在華的生產銷售及服務提供更廣闊發展空間。部分外國商會和全球管理咨詢公司調查顯示，隨著中國經濟恢復向好，外商在華投資信心進一步增強，更加看好中國的經濟發展前景，我們判斷未來外資仍會穩步投資中國市場。

她最後表示，政策上，中國還會堅持高水平對外開放，將持續優化營商環境，減少外資准入限制，提升對外商投資企業的服務。外管局會繼續提升跨境投融資便利化水平，促進跨境直接投資穩存量、擴增量。

當被問及中國當前外債水平，王春英說，從微觀層面看，市場主體更加理性，跨境融資調整幅度適度、平穩。從宏觀角度看，中國外債總量合理，結構也在不斷優化，風險可控。中國的外債規模合理，未來有望保持穩定發展態勢。下一步，外管局將統籌發展和安全，持續推進跨境投融資便利化，滿足市場主體跨境融資需求，同時也會繼續關注外債的安全性問題。

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責任編輯：尹航

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