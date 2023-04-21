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任正非：在軟件上我們仍落後 但有一天可能會變強

經濟脈搏 12:14 2023/04/21

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華為創始人任正非表示，今天在軟件上仍落後，但有一天可能會變強大。他還說，華為跟合作伙伴加強合作，為國家安全共同奮鬥。

據內媒報道，華為在東莞溪流背坡村園區舉辦「英雄強渡大渡河」MetaERP（(enterprise resource planning，企業資源管理軟件）表彰會，宣布實現自主可控的MetaERP研發，並完成對舊ERP系統的替換。

任正非出席表彰會向合作伙伴表示感謝，「我們是在同一條戰壕上的。我們認為今天的成功跟你們分不開，未來的發展跟你們更相關聯」。他還表示，今天在軟件上我們還是落後的，但是有一天我們可能會變強大。我們跟合作伙伴在一起共同奮鬥，加強合作，為這個國家的安全共同奮鬥。

據悉，ERP是最關鍵的企業級IT應用。自華為於1996年引入MRP Ⅱ，並持續迭代升級ERP版本後，ERP是華為企業經營20年以來最核心的系統，也是支撐著華為每年在170多個國家的數千億產值業務。不過，在2019年，由於外部環境壓力和自身業務挑戰，華為決定啟動對舊有ERP系統的替換，並開啟研發自主可控的MetaERP系統。這也是華為有史以來，牽涉面最廣、複雜性最高的項目。

華為董事、質量與流程IT部總裁陶景文表示，「面對包含ERP在內等企業作業和管理核心系統的斷供停服，我們不僅能造得出來，還換得了，用得好，現在終於可以宣布，我們已經突破了封鎖，我們活了下來！」

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責任編輯：尹航

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