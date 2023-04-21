銀河系有幾重？中國天文學家精確測量算出最新答案

中科院國家天文台消息指，基於中國郭守敬望遠鏡（LAMOST）和美國APOGEE巡天的觀測數據，中國天文學家精確測量距離銀河系中心1.6萬至8.1萬光年範圍內的恒星運動速度後，估算出銀河系的「體重」約為8050億個太陽質量。相關研究成果線上發表於《天體物理學報》。

《科技日報》報道，由於沒有現成的體重秤能為銀河系稱體重，測量銀河系的旋轉曲線，即距離銀河系中心不同距離的恒星的運動速度，是目前天文學家為銀河測量質量的常用方法之一。

論文通訊作者、中國科學院大學副教授黃樣表示，利用銀河系的旋轉曲線估算銀河系質量並非易事，需要取得一批距離銀河系中心較遠的標誌性天體信息，例如天體距離銀河系中心的精確距離、自行速度和視向速度等。

《流浪地球2》穿崩？劉慈欣點出太空電梯這漏洞

男孩嬲爆內地天文館火箭錯漏百出 軍工集團讚很專業

黃樣指出，此次研究人員從LAMOST和APOGEE巡天數據中，搜集了銀河系中超過25萬顆亮紅巨星的光譜數據，「這些光譜數據提供了精確的恒星大氣參數、運動速度、化學元素豐度等參數信息，為精確測量銀河系的旋轉曲線提供了良好條件」。

之後，研究人員又從這25萬多顆亮紅巨星中選出大約54000顆銀河系薄盤恒星，它們具有視向速度、自行速度和分光距離資訊。

「在此基礎上，我們構建了距離銀河系中心1.6萬光年至8.1萬光年范圍內的銀河系旋轉曲線。」黃樣說，基於該旋轉曲線，研究人員進一步構建了銀河系的質量模型，估算出銀河系的質量約為8050億個太陽質量。

黃樣表示，這項研究繪製出目前最精確的銀河系旋轉曲線，為測量銀河系總質量及太陽附近的暗物質密度等基本物理量提供了至關重要的約束，對搜尋暗物質粒子、理解暗物質在銀河系中的分布意義重大。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁