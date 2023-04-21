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秦剛談中國現代化：不搞大國競爭 反對製造意識形態對抗

國情動向 15:01 2023/04/21

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國務委員兼外長秦剛今日在上海藍廳論壇開幕式發表演講時說，現代化不是少數國家壟斷獨享的特權，不能因為自己到達現代化的彼岸就過河拆橋，給別國實現現代化設置路障，更不能因為別國走不同的現代化道路，就打壓遏制阻斷。他強調，中國不搞大國競爭，反對製造意識形態對抗，反對干涉內政。

促有些國家別過河拆橋、打壓遏制別國

秦剛演講中說，現代化是每個國家不可剝奪的權利，不是少數國家壟斷獨享的特權。不能因為自己到達現代化的彼岸，就過河拆橋，給別國實現現代化設置路障，更不能因為別國走不同的現代化道路，就打壓遏制阻斷。

他說，中國不搞什麼大國競爭，我們堅決維護的是自身的發展利益，是中國人民追求美好生活的權利。中國尊重各國人民自主選擇的現代化道路，反對製造意識形態對抗，搞「新冷戰」，反對干涉內政、強加於人。中國維護全球化正確方向，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」，反對單邊制裁、極限施壓。中國全力維護產供鏈穩定暢通，讓經濟全球化與各國現代化雙輪驅動、相得益彰。

他提到，中國將更加積極地推進高水平開放，將以舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇、中國國際進口博覽會為契機，進一步深化與世界各國利益融合。中國還將加大對全球發展合作的資源投入，盡己所能幫助發展中國家緩解債務負擔，讓國際金融貨幣流通擺脫投機操控、制裁施壓的惡夢，回歸服務實體經濟、促進現代化的本源。

秦剛談台海問題：維護國家主權和領土完整絕不退讓

責任編輯：尹航

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