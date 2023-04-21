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美法官拒郭文貴千萬美金保釋申請 恐面臨百年刑期

社會熱點 16:55 2023/04/21

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流亡美國的富商郭文貴因涉嫌詐騙取得逾10億美元，於上月16日被逮捕。紐約聯邦法院法官拒絕郭文貴律師提出的2500萬美元保釋方案，稱他有潛逃風險，繼續被關押獄中。法官還表示，美國司法部對郭文貴的指控證據充分。郭文貴正等待對他的欺詐和洗錢指控的審判。

據華爾街日報報導，郭文貴因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名被逮捕。美國紐約法官托雷斯（Analisa Torres）在裁決中寫道，「他將面臨最高超過100年的監禁，對他不利的證據非常充分。」

托雷斯透露，郭文貴還向法院工作人員做了虛假陳述，稱他總共只有1萬美元資產，包括兩部手機和他的衣服。聯邦調查員在搜查他住所時，發現總值超過50萬美元的各種貨幣現金，還發現30套意大利品牌Brioni訂製西裝和17台電腦外加30部手機。但郭文貴稱這50萬美元現金並不屬於他。

托雷斯宣布，「本庭認為，沒有任何條件或一組條件可以確保被告會回到法庭，或確保社區的安全。」法官拒絕郭文貴律師提出的2500萬美元保釋方案。

責任編輯：陳俊賢

郭文貴在紐約被捕 涉詐騙支持者逾10億美元

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郭文貴旗下公司強迫交易罪成 被判罰600億人仔

 

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