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外管局︰A股估值偏低 外資有流入空間

經濟脈搏 16:28 2023/04/21

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國家外匯管理局副局長兼新聞發言人王春英指，中國國內股票估值低，投資前景良好。無論從市盈率還是市淨率等指標看，當前A股的估值相對偏低，因此所以投資價值比較高，而且潛在風險比較低。加上人民幣幣值穩定、債券價格及投資回報穩定、在全球有分散投資價值、會吸引境外投資者穩步投資中國證券市場。

王春英指，近幾個月隨著內外部環境的改善，外資對中國證券投資總體向好。未來中國經濟回升向好，金融市場開放穩步推進，外資仍有流入空間。當前，中國證券市場中，無論債券還是股票外資佔比仍然偏低，所以外資投資空間比較大。

王春英又指，今年外匯市場開局平穩，人民幣匯率小幅升值，跨境資金流動更趨均衡。第一季度，按美元計價，銀行結匯5460億美元，售匯5613億美元，結售匯逆差153億美元。人民幣在跨境使用中的佔比不斷上升，2022年接近50%，今年一季度進一步提升，有助降低跨境交易中貨幣錯配風險。預計今年中國經常賬戶會保持合理順差，並保持在均衡區間。

王春英又說，今年以來，美國聯儲局緊縮貨幣政策幅度放緩，市場普遍預期美國加息可能接近尾聲，美元持續升值的動能減弱，中美利差倒掛程度趨於收斂，所以外部影響可能減弱。在宏觀經濟基本面和外匯市場內在韌性雙重支撐下，外匯市場更有條件、更有基礎保持穩定。

王春英說，從全球範圍看，中國一直是外商直接投資（FDI）全球主要目的地。根據測算，近五年中國的FDI投資收益率是9.1%，歐美是3%左右，巴西、南非、印度等新興經濟體的直接投資收益率是4%至8%左右。清楚看到外商在華直接投資收益率是高的。

責任編輯：蒯宇澄

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