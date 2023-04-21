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岸田文雄向靖國神社供祭品 北京促徹底同軍國主義切割

國情動向 16:54 2023/04/21

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日本首相岸田文雄今日（21日）以「內閣總理大臣」的名義，向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社供奉祭品。中國外交部表示堅決反對，已向日方提出交涉，並敦促日方徹底同軍國主義切割。

靖國神社今明兩日舉行春季例行大祭。據日本共同社報道，靖國神社把4月和10月的例行大祭視為特別重要的祭祀活動。不只是岸田文雄，日本厚生勞動大臣加藤勝信今日也供奉了祭品。

靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。

日本官房長官松野博一在記者會上指出，岸田文雄是從私人立場出發供奉真榊。對於寫上「內閣總理大臣」的頭銜，松野博一說，「表示身處該地位的某個個人時，作為慣例常常會這麼做」。

對於日本首相向靖國神社供奉祭品，外交部發言人汪文斌表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和像征。中方堅決反對日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出交涉。中方敦促日方徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

南韓外交部亦以發言人名義發表評論，稱「深表失望和遺憾」。

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責任編輯：尹航

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