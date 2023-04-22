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中國大外交獨冷待美國？崔天凱：只有解決兩點才可順利交往

國情動向 11:17 2023/04/22

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中國外交近期密集發功，亞太、中東、歐洲、非洲、拉美統統有，唯獨沒有美國。美方早在兩會結束前就預期的中美元首「快將通話」，近日也傳出多名官員「快將訪華」，都似乎都受中方冷待。中國前駐美國大使崔天凱發聲，指出美國只有解決兩點問題，中美才可順利交往。

「中國式現代化與世界」藍廳論壇周五（21日）在上海舉行，崔天凱在會上接受內地傳媒觀察者網訪問，談到近期美國國務卿布林肯、財長耶倫、商務部長雷蒙多等高官據報都想來中國。

崔天凱稱，按理說，中美兩個國家間應該有比較經常的高層接觸，不管是訪問還是通電話或者是視頻會議，這樣才能加強溝通，加強相互了解，避免誤解誤判。

但他表明：「我認為，中美高層往來當中，有兩點值得注意：第一，相互尊重；第二，言而有信。如今正是因為這兩方面出了問題，才影響了中美高層間的往來。」

崔天凱解釋，比如說「相互尊重」，美國很喜歡說要從實力地位出發與中國打交道，這意味美國帶著強勢、想要打壓別人的意圖交流。「如果他自認強勢一方，那必然就想把對方變為弱勢。但國與國之間交往，如果不是平等相待，相互尊重，是無法正常交往的。」

他直言，自己認為，真正有力量、真正自信是不會把實力地位老是掛在嘴上的；中國有句老話：「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。」如果美國不改變上述心態，不光是難以維持和中國間應有的交流，同其他國家間的交流也難以維繫。

崔天凱續稱，至於「言而有信」，美方不能在見面時承諾「四不一無意」，轉頭就去幹壞事，比如說提升和台灣的關系、售台武器、抹黑中國、煽動盟國拉幫結派圍堵中國。「如果見面時說的話都沒有可信度，見面還有甚麽用？」

「我認為，只有解決以上兩點，中美才能有效地、順利地開展高層交往。」

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責任編輯：連兆鋒

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