稱「台灣有事就是日本有事」自衛隊中將坂本雄一證實死亡

日本自衛隊黑鷹直升機墜海事故，日本傳媒報道，打撈出水死者之中，證實包括陸上自衛隊第8師團師團長坂本雄一。坂本雄一3月底才剛剛履新師團長，他曾表示「台灣有事就是日本有事」，揚言要派兵到台灣「防止侵略」。

日本NHK電視台報道，日本自衛隊周五（21日）晚公佈，坂本雄一證實墜機死亡，終年55歲。搜索行動至今發現6名失蹤乘員遺體，其中3名死者已確認身份。經過DNA比對，死者之中包括坂本雄一。事故尚有4名人員下落未明。

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坂本雄一官拜陸上自衛隊陸將（即中將），3月30日才就任第8師團（即「師」）師團長。他當天被傳媒問及「台灣有事」對日本影響時，聲稱如果有「入侵」戰爭發生，日本會台島上部署部隊「防止」。

日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機4月6日，在沖繩縣宮古島附近失聯。機10人有8名軍官，其中5人為第8師團司令部核心人員，包括師團長陸將坂本雄一，及4名軍銜一等陸佐（上校）到三等陸佐（少校）軍官。

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責任編輯：連兆鋒