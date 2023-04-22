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四月飛霜！北方降溫下暴雪 河南鄭州竟低至這溫度

社會熱點 13:21 2023/04/22

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中國北方多地下起大雪，未來3天預料仍受強冷空氣影響，而隨著冷空氣南下與暖濕氣流結合，南方降雨也將增多。中國中東部大部氣溫將較常年同期明顯偏低，陜西、山西局地冷到破紀錄。中部河南鄭州氣溫也低至8度，或打破4月下旬最高氣溫最低紀錄。

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中央氣象台預計，4月22日至24日，北方地區有小到中雨（雪），局部地區大雨（雪）。周六（22日），青海東部、甘肅南部、寧夏中南部、陜西北部、山西中南部等地部分地區有中到大雪或雨夾雪，局地暴雪。

西藏東南部、華北南部、黃淮西部、江淮西部、江漢、江南西部和中部、西南地區東部、華南北部等地部分地區有中到大雨，其中，西藏東南部、湖南北部、江西北部、廣西東部和北部、貴州東北部和南部等地部分地區有暴雨。

氣象台預料，周六起三天，北方局地降雪較強，山西、寧夏南部等地積雪深度可能超10厘米，同期少見。此次降雪過程主要以濕雪為主，存在壓垮農業大棚、臨時搭建物的風險，需要及時清掃積雪，防止垮塌事故。

強冷空氣不僅帶來大範圍雨雪天氣，降溫實力也不容小覷。周六及周日，隨著強冷空氣繼續南下，大降溫將擴展到南方，湖北、湖南、貴州等地陸續加入氣溫跳水行列。預計23日前後，中東部地區的氣溫將達到本次過程最低點，陜西、山西、河南等地最高氣溫將較常年同期偏低15℃，局地甚至冷到破紀錄。

省會級城市中，周六太原、西安最高氣溫就分別僅有5℃和6℃，鄭州僅有8℃，或將打破4月下旬最高氣溫最低紀錄。上述地區的最高氣溫普遍僅有個位數，伴隨著降雨，濕冷感十分明顯。

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責任編輯：連兆鋒

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