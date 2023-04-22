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中美怎合作？修昔底德陷阱作者再拋中國歷史書包

國情動向 14:34 2023/04/22

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繼「澶淵之盟」後，《注定一戰：中美能避免修昔底德陷阱？》作者、美國哈佛大學學者艾利森（Graham Allison）再次拋起中國歷史書包來論述中美關係。艾利森今次引用了《孫子兵法》內一處典故，但他不是鼓吹中美打仗無法避免，而是呼籲中美分歧再大也可以合作。

「中國式現代化與世界」藍廳論壇（21日）在上海世界會客廳舉行。艾利森表示，自己一位中國同事最近和他說起春秋時期縮敵，吳國與越國之間的故事。

「吳國人和越國人是死敵，但在船被擊沈後，他們發現與對方單獨在一艘小小的救生船上，兩邊各有一支船槳。然而考慮到船的寬度，誰都無法同時劃動左右的雙槳。如果一個人站起來，船就會左搖右晃。」

「所以為了自己能活著到岸邊，吳、越兩個死對頭還是要合作。就像孫子所講的故事，『吳越同舟』，最終上了岸。」

「吳越同舟」出自《孫子兵法．九地篇》：「夫吳人與越人相惡也，當其同舟而濟，遇風，其相救也如左右手。」孫子用這個比喻來解釋善於帶兵打仗的人，就要讓部隊內部能夠互相協調、彼此支援。

艾利森認為，中美不可避免「既會有激烈競爭，又需要密集合作」。對於如何管控這樣的關係，可以從中國古代歷史汲取智慧。

艾利森3月在博鰲亞洲論壇上，也引用中國古代歷史來呼籲中美避免戰爭、尋求合作。他當時說，一千多年前，北宋和遼國締結了和平條約，亦即「澶淵之盟」，兩個對手之間既有競爭又有合作，給我們留下了很深印象。

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責任編輯：連兆鋒

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