中國海軍微電影《蛟龍行動》 三大彩蛋拆解

▲ 中國海軍宣傳微電影《蛟龍行動》 三大彩蛋拆解

4月23日海軍節前夕，中國海軍發佈成立74周年宣傳片《蛟龍行動》。《蛟龍行動》時長六分多鐘，借助紀錄片的敘事手法打造出電影質感，講述海軍蛟龍突擊隊員執行一次島嶼滲透行動，為艦隊指示火力打擊目標，令人充滿聯想。內地傳媒解讀，《蛟龍行動》片中至少有三大彩蛋。

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首先，國產航母，075型兩棲攻擊艦、055型萬噸驅逐艦「三巨頭」悉數出現。

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其次，山東艦航母甲板上擺滿殲-15戰鬥機，以往10架已成為焦點，今次足足有21架。

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第三，在宣傳片末尾，指揮員發出指令「全體陸戰隊員注意，立即發起作戰行動」，「火力打擊完成，全體都有，準備登陸」。而在此前，指揮員提及：「戰鬥警報，立即執行作戰任務，目標西太海域」。

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這是一個充滿想象空間的結尾，必然的第一聯想就是海軍陸戰隊正在模擬登島作戰。而台灣位於西太海域，海軍陸戰隊是兩棲精銳作戰力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負著重要職責。

《環球時報》稱，中國海軍陸戰隊「蛟龍突擊隊」，被譽為「陸地猛虎、海上蛟龍、空中雄鷹」，是尖刀中的刀鋒，毫無疑問在對台登陸作戰中，「蛟龍突擊隊」將是首批作戰力量，宣傳片中也表明隊員正在執行敵後滲透任務。

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責任編輯：連兆鋒