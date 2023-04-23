商務部：外貿實現「開門穩」 但形勢依然複雜嚴峻

商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，今年首季中國外貿進出口實現4.8%的增長，實現「開門穩」，但外貿形勢依然復雜嚴峻，面臨不少困難和挑戰。

王受文在國務院政策例行吹風會上指出，從外部環境看，外需的不確定性仍然是最大制約因素。內地從去年10月到今年2月，外貿出口以美元計都是負增長。從經營主體來看，中國外貿企業也面臨一些制約因素和困難，比如去國外參展不方便、貿易風險還在上升、經營壓力增加等。

他説，國務院將研究出台相關政策，措施分為兩大方面，一是穩規模，二是優結構。當中包括努力創造貿易機會、穩定重點產品貿易和外貿企業，同時優化貿易方式和外貿發展環境，修訂邊境互市貿易管理辦法，支持粵港澳大灣區開展全球貿易數字化領航區發展等。

中國3月美元計出口超預期按年大升14.8% 創8個月高

商務部談今年外貿：形勢仍嚴峻複雜 但部分省份訂單回暖

王受文表示，商務部將會同地方和有關部門，密切跟蹤外貿運行情況，做好形勢分析研判，抓好政策落實，發揮好政策組合拳作用，穩住外貿規模，在此基礎上進一步優化對外貿易結構，為企業賦能，為企業抓住機遇、開拓市場，為鞏固經濟向好態勢多作貢獻。

中國有意願和能力加入CPTPP

另外，王受文表示，中國有政治意願加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）。中國在2021年正式提出加入，國家主席習近平亦多次在重要國際會議場合強調或重申，將積極推動加入 CPTPP。

國家統計局：數字貿易可成外貿新增長點

商務部公布內外貿一體化試點地區名單 北京上海在列

王受文指，中國有能力加入CPTPP，已對所有條款進行深入研究，評估要付出的代價和會帶來的收益。實際上，中國已經在一些自貿試驗區、自由貿易港，對照CPTPP的規則、標準、管理進行先行試點、試驗，條件成熟以後，還會在更大範圍進行推廣。

王受文認為，加入CPTPP符合中國利益，符合所有CPTPP成員利益，也符合亞太地區甚至世界經濟復甦的利益，期待所有成員國都能支持中國加入CPTPP。他指出，對於現有的11個成員國來說，中國加入意味著成員國的消費者將增加三倍，這對他們來說是巨大的市場准入機會，GDP總量擴大1.5倍。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁