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廣東一季度GDP按年增長4% 遜全國平均

經濟脈搏 20:14 2023/04/23

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廣東省一季度地區生產總值（GDP）按年增長4.0%，低於4.5%的全國平均水平。官方指，經濟運行持續向好，但距全年目標仍有挑戰，經濟回升基礎需加固。

省統計局公布，當季全省實現地區生產總值30178.23億元（人民幣，下同），其中，第一產業增加值1039億元，增長4.1%；第二產業增加值11141億元，增長2.4%；第三產業增加值17997億元，增長5.0%。居民人均可支配收入13,867元，增長3.8%；扣除價格因素，實際增長2.4%。

當季規模以上工業增加值0.90萬億元，按年增長1.4%，增速比1至2月提高2.9個百分點。分門類看，製造業增加值增長1.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.9%，採礦業下降11.9%。分行業大類看，電氣機械和器材製造業增長9.7%，專用設備製造業增長9.1%，化學原料和化學製品製造業增長9.1%，煙草製品業增長28.1%，食品製造業增長5.6%，汽車製造業增長0.7%，電力、熱力生產和供應業增長7.1%。

固定資產投資按年增長7.4%，增速比1至2月加快2.7個百分點，比去年全年回升10.0個百分點。分領域看，工業投資增長29.4%，基礎設施投資增長13.4%，房地產開發投資下降8.2%，後者降幅比1至2月收窄0.3個百分點。商品房銷售面積增長9.8%，比1至2月回升10.0個百分點，比上年全年回升34.2個百分點。

社會消費品零售總額1.18萬億元，按年增長5.1%，增速比1至2月提高3.3個百分點。商品零售額增長2.4%，餐飲收入增長31.4%。

責任編輯：陳建錫

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經濟 GDP 廣東省

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