浙江金庸圖書館擬拆除？網民不滿 當局：原址保留

位於浙江嘉興的金庸圖書館傳來將被拆除的消息，引發網民關注和呼籲保留，當局發布回應指已確定不拆除，正論證具體保護利用方案。

嘉興市住房和城鄉建設局官網3月28日刊登了《2023年市級國有土地上房屋徵收計劃表》，已故著名武俠小說作家金庸生前在他的家鄉浙江捐資興建金庸圖書館，被列入徵收計劃名單。

內地作家六神磊磊上周六（22日）在自己的微信公眾號發文提到此事，他寫到，「在今年年初當地召開的城市更新動員部署會上，明確指出了今年將全面推進中心城市二環內相關征遷項目的實施和遺留地塊清零清場。「目前得到的消息，是將作為二類住宅用地，在今年6月底前整體拆遷並對外招拍掛。」

六神磊磊呼籲「有關方面能重新考量、再行論證、高水平規劃，看看圖書館有沒有保留的可能」，引起了民眾關注金庸圖書館的去留。

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當地記者今日以普通市民身份致電嘉興市文化廣電旅遊局，辦公室工作人員表示：「我們局裏也一直在呼籲和建議相關部門不要拆，目前市政府已經確定不拆、原址保留，接下來就是研究如何運營的問題。」

嘉興市南湖區政府新聞辦公室之後在「南湖發佈」微信公眾號上公佈，金庸圖書館作為具有特殊價值的文化載體，有其不可替代性，具體保護利用方案正在優化論證之中，「方案制訂過程中還將繼續廣泛徵詢和聽取社會各界的寶貴意見」。

公開資料顯示，嘉興學院金庸圖書館是金庸捐資300萬港元建造而成，1992年12月2日動工，1994年1月竣工，同年4月3日開館啟用。 在1994年4月3日的落成典禮上，金庸又捐贈港幣20萬，為金庸圖書館購置圖書。

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責任編輯：袁瑋婧