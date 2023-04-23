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意大利擬下月G7峰會宣布退一帶一路 梅洛尼訪華料推遲

國情動向 21:21 2023/04/23

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意大利據報最早在5月的七國集團（G7）峰會上宣布退出與中國的「一帶一路」合作，總理梅洛尼傾向退出，但政府內部仍有分歧，部分黨派力爭保留。

彭博社引述知情人士稱，梅洛尼計劃5月在日本廣島G7峰會上宣布意大利在「一帶一路」的立場，但目前政府內部仍有意見分歧，梅洛尼領導的意大利兄弟黨（Brothers of Italy）多數成員贊成退出，其他黨派則支持保留。

梅洛尼仍未回應習近平的訪華邀請

知情人士透露，梅洛尼仍未回應中國國家主席習近平的訪華邀請，相信是擔心一旦宣布退出「一帶一路」，訪華之行會受到阻礙。當局正研究如何簡單地退出協議，並減少對意中關係的影響。

該人士還稱，意大利在「一帶一路」面對國內左右為難的狀況，已開始引起美國注意，對於華府以及其他國家來說，這是梅洛尼將其親美言論付諸實行的迹象。

柏林智庫墨卡托中國研究中心的研究員吉萊蒂（Francesca Ghiretti）表示，意大利正處於兩難境地，如何處理該合作協議對梅洛尼來說是一個真正的外交難題。她指，延長「一帶一路」將向華盛頓發出一個非常困難的信息，但不延長它又會給予中國的關係帶來壓力。在這種情況下，與美國和其他盟友協調，以應對中方可能回應將是關鍵。

意大利加強與台半導體合作

意大利市G7中唯一參與一帶一路倡議的國家。2019年初由意大利前總理孔特（Giuseppe Conte）與中方簽署一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），除非意大利退出，否則這份協議的效期將在2024年自動延續。

彭博社此前引述消息指，意大利工業部官員最近在台北與台灣官員私下會談，他們暗示，意大利或將放棄參與中國大陸的「一帶一路」倡議，以尋求加強與台灣的半導體合作，但相關決定需由梅洛尼拍板。

台駐意大利代表處表示，台灣已計劃在意大利芯片產業投資約4億美元，意大利工業部長烏爾索（Adolfo Urso）上周五（21日）證實有關消息。

彭博：意大利尋求與台灣加強半導體合作 或棄一帶一路

接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華

責任編輯：袁瑋婧

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國防 貿易戰 地緣政治 科技戰 七大工業國集團 外交 晶片 台北 意大利 一帶一路

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