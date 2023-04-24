李強：堅持效益優先 推動經濟質的有效提升和量的合理增長

國務院總理李強昨日（23日）主持國務院第一次專題學習時表示，要著力增強經濟競爭力、創新力、抗風險能力，以高質量發展的確定性應對外部形勢的不確定性。要堅持質量第一、效益優先，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

據新華社報道，李強指出，要深刻認識高質量發展是跨越重大關口的必然選擇，加快質量變革、效率變革、動力變革，推動經濟在高質量發展軌道上行穩致遠。要深刻認識高質量發展是贏得戰略優勢的關鍵所在，著力增強經濟競爭力、創新力、抗風險能力，以高質量發展的確定性應對外部形勢的不確定性。

他表示，要堅持質量第一、效益優先，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。要堅定不移深化改革開放、深入轉變發展方式，加快建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，努力使發展動力更強、發展方式更優。要扎扎實實做好保障和改善民生工作，讓人民群眾實實在在感受到高質量發展成果。

李強還強調，要找準工作突破口，積極謀劃具有牽引性撬動性的載體和抓手。要大興調查研究，切實改進作風，以改革創新的思路舉措，實打實地解決一批突出問題。

此外，商務部日前在集體學習中強調，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，更大力度推動外貿穩規模、優結構，更大力度吸引和利用外資，深化多雙邊經貿合作，推進高水平對外開放，實現質的有效提升和量的合理增長。

廣東一季度GDP按年增長4% 遜全國平均

習近平主持深改委會議：加強政策協調 切實解決民企困難

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道