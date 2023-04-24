傅聰：歐方不能犧牲中歐關係來發展對美關係

中國駐歐盟使團團長傅聰表示，歐方不應透過烏克蘭危機的棱鏡看待中歐關係，更不能以犧牲中歐關係和中國利益為代價發展對美關係。

傅聰接受澎湃新聞專訪時指出，烏克蘭危機發生以來，部分國家、部分人士反覆編造炒作所謂中國「事先知情」、中俄合作「無上限」、中國提供武器等虛假信息，目的是造謠抹黑中國，挑撥中國同其他國家關係，實現其不可告人的目的，認為要對利用中俄關係挑撥中歐關係的圖謀保持警惕。

他表示，作為國際舞台上的一支重要力量，歐洲保持獨立自主才能行穩致遠。中歐關係是多面向的，不是單一議題的，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，不應將中歐關係與烏克蘭問題捆綁。中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，中國也是這場危機的受害者，在烏克蘭危機上指責中方完全站不住腳。

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傅聰又指，任何衝突都沒有贏家，當務之急是停火止戰、挽救生命。事實上，很多歐方官員都強調，無論中歐有何分歧，但有一個「公約數」，應盡最大努力實現和平，這是中歐共同努力的基礎。此外，中方始終認為，各國友誼與合作是無止盡的，不應該人為設限，中俄合作是「無上限」，中歐同樣如此。

傅聰稱，舉辦新一次中歐領導人會晤是今年中歐雙方最重要的政治議程，目前雙方正加緊對接，積極推進各項籌備工作。

責任編輯：易燕丹

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