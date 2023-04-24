廣東省長王偉中：出台穩經濟政策要能早則早、能快則快

廣東省昨日公佈一季度經濟數據，同日，省政府召開一季度經濟形勢分析會。省長王偉中表示，堅持「快、準、實」謀劃出台穩經濟政策措施，能早則早、能快則快，力求務實管用、精準直達，扎實做好二季度經濟工作，確保實現全年經濟社會發展目標任務。

出台穩經濟政策要能早則早、能快則快

廣東省一季度GDP按年增長4%，低於4.5%的全國平均水平。王偉中指出，一季度成績來之不易，各地、各部門要科學分析研判當前經濟形勢，既要看到成績、堅定信心，又要正視困難，補短板、強弱項、鍛長板，全力鞏固經濟恢復向好態勢。

王偉中強調，要強化經濟大省勇挑大梁政治責任，圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，堅定不移全面深化改革、擴大高水平對外開放，堅持「快、準、實」謀劃出台穩經濟政策措施，能早則早、能快則快，力求務實管用、精準直達，扎實做好二季度經濟工作，確保實現全年經濟社會發展目標任務。

廣東一季度GDP按年增長4% 遜全國平均

北京首季GDP按年增長3.1% 低於全國增速

要推動工業經濟加速回穩向好，以實體經濟為本、堅持製造業當家，加快推動重大產業項目的謀劃、建設和投產，加大力度抓好工業技改和「小升規」，大力發展新型儲能等戰略性新興產業。

要加快實現高水平科技自立自強，構建全過程創新生態鏈，深入實施基礎研究十年「卓粵」計劃，努力在突破關鍵核心技術難題上取得更大進展。

多措並舉促消費 全力鞏固外貿外資向好勢頭

要加快推進重點項目建設，強化資源要素保障，做深做細項目前期工作，用好專項債和政策性開發性金融工具，進一步激發民間投資活力。

要多措並舉促進消費，抓好汽車、家電等大宗消費，積極促進文旅消費，加快培育新型消費，推動住房消費健康發展。

要全力鞏固外貿外資向好勢頭，支持企業用好廣交會、高交會和「粵貿全球」系列展會拓市場、抓訂單，積極擴大先進技術、重要設備、能源資源等進口，創新方式招商引資，狠抓簽約項目落地建設，積極推動在粵企業增資擴產。

此外，還要促進城鄉區域協調發展，抓好糧食生產和農業發展，全力穩就業穩民生。

另外，近日中央及各地頻提大興調查研究。王偉中在會上亦強調，各地、各部門要堅持問題導向、目標導向，解放思想、大膽創新，壓實工作責任，提振干事創業精氣神，大興調查研究之風，以釘釘子精神真抓實干，推動經濟運行持續整體好轉，為全年經濟發展贏得更大主動，為廣東在推進中國式現代化建設中走在前列作出更大貢獻。

內地一季度GDP按季度增2.2%按年增4.5% 均勝預期

責任編輯：尹航

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