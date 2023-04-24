駐法大使盧沙野惹火言論實錄 質疑前蘇聯國家主權反擊涉台論調？

中國駐法國大使盧沙野言論引發外交風波。盧沙野接受法國LCI電視台直播訪問，主持人以西方觀點多番質疑中方的台灣問題立場後，轉為問盧沙野關於烏克蘭的問題。對於克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野稱「這取決於如何看待這個問題」，他其後又對追問表示「甚至可以說那些前蘇聯國家沒有有效的國際法地位」。

盧沙野言論引起烏克蘭及波羅的海三國不滿。《環球時報》前總編輯胡錫進則形容，法國記者問問題方式很粗暴。胡錫進認為，中方毋須搭理那些抗議聲，讓它們自動涼下去；中國外交官接受西方媒體採訪還是應該鼓勵，不要怕惹出爭議；中國目前弱項是在輿論上被西方壓著，突破就要探索，就要有勇氣，當中出現一些問題和摩擦，我們得能承受，不要因噎廢食。

以下為中國駐法國大使館公佈，盧沙野大使接受法國LCI電視台專訪實錄，雙方談論法國統統馬克龍早前訪華，以及馬克龍表示「加速台海危機不符合歐洲利益」後，關於台海與烏克蘭議題的對答部分。

LCI：是甚麼讓馬克龍總統採取了這一立場？您是否感覺他在北京的這幾天發生了一種特殊的化學反應？

盧沙野：是的，我認為兩國元首間非常深入的溝通讓馬克龍總統對不同領域的問題有了更深刻和詳盡的了解，特別是台灣問題和其他國際熱點問題。

LCI：您應該理解一些西方人的擔憂。您提到了台灣，應該看看你們在台灣周邊進行的咄咄逼人的軍演畫面。有一個很有趣的動畫，不是記者做的而是你們中國做的。我們一起看看，您可以評論。我們看到，在演習中——幸虧目前這只是演習——中國完全是在轟炸（台灣島）。您看，你們的炸彈落在台灣領土上。站在台灣人的角度，（演習）到了這種地步，這是極端令人震驚的挑釁。

盧沙野：不是我們威脅別人，而是我們受到威脅。中國的主權、領土完整已經受到「台獨」分裂勢力和支持這些勢力的一些西方國家的威脅。

LCI：但說到底，不是應該由台灣人決定自己的命運嗎？這叫民族自決權。

盧沙野：應該由全體中國人民來決定台灣命運。

LCI：包括用武力？

盧沙野：包括一切手段。如果我們無法以和平方式實現祖國統一，就只能採取其它手段。

LCI：難道台灣人沒有自決權嗎？就像烏克蘭人一樣。

盧沙野：台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國，這是台灣的歷史，也是台灣的現狀。台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，這是在《開羅宣言》和《波茨坦公告》中白紙黑字寫著的。所以如果有人把台灣推向獨立，就是對戰後秩序的破壞。

LCI：閣下，您追溯到了古代和戰後，但在過去幾個月，一些民調，特別是台北大學的民調顯示，近64%的台灣受訪者認為自己是台灣人，30%的受訪者認為自己既是台灣人也是中國人，只有2.4%的人認為自己首先是中國人。難道台灣人不能有一天有權決定自己的命運嗎？那樣的話結果肯定對你們不利。

盧沙野：輿論是可以被操縱的。這很容易。過去十年……

LCI：台灣有新聞自由，和你們國家的情況不一樣……

盧沙野：過去十年，謀求「台獨」的台灣民進黨當局一直在台施行分裂主義教育。其實早在上世紀九十年代中期李登輝執政時期，台灣當局就開始了以「台獨」為目標的分裂主義教育。所以也許現在這一代人，台灣的年輕人，他們在公投中可能支持台灣獨立或自治。但我相信在中國統一和台灣實質回歸後，台灣的民意肯定會發生變化。

LCI：如果美國人幫助台灣人阻止你們奪取這片領土，是否將意味著戰爭？美國人是有這種能力的。

盧沙野：美國對台出售和供應武器的行為違反了國際法。根據國際法，各國不能向非國家實體出售或提供武器。

LCI：您關於俄羅斯、台灣和烏克蘭之間的論點對比讓人感到驚訝。當前一大熱點是關於烏克蘭加入北約的討論。這個問題被重新提起，維爾紐斯峰會也會展開討論。從國際政治角度來看，您認為烏克蘭入約是一個問題嗎？

盧沙野：我認為烏克蘭是否加入北約應由歐洲國家和俄羅斯共同決定。

LCI：也許首先應該由烏克蘭人決定？

盧沙野：當然是這樣，烏克蘭本身就是一個歐洲國家。但對俄羅斯而言，北約的五輪擴張，包括可能擴至烏克蘭，對俄羅斯安全構成威脅。因此，中方始終認為，有關各方都應該回到談判桌前協商解決分歧。

LCI：不久前拜登和馬克龍通電話，談到了中國為實現和談而發揮作用的可能性。現在情況如何？

盧沙野：儘管中國發出和平呼籲，並提出了政治解決烏克蘭危機的12點立場，但我認為重要的是有關各方都要有進行對話和談的意願。現在我們看到，俄羅斯方面，俄領導人已經表達了啟動談判的意願，烏克蘭方面也表達了意願。但美國方面，看起來他們不想停止戰爭，北約成員國仍在繼續提供武器。因此和談的條件還不具備。

LCI：目前俄羅斯仍在繼續對烏克蘭實施轟炸。

盧沙野：因為雙方仍處於戰爭和衝突之中。

LCI：和談可能在哪裏舉行？在北京可能嗎？

盧沙野：中國一貫主張和談，我們總是努力實現這一目標。

LCI：馬克龍私下或是在公開場合說過希望中國能對俄羅斯施壓，許多西方官員也這麼說。這有可能嗎？

盧沙野：中國的外交從不主張對任何國家施壓。這不是我們的方式。

LCI：請明確一下你們的立場，因為它似乎飄忽不定。首先，在您看來，克里米亞到底屬不屬於烏克蘭？

盧沙野：這取決於如何看待這個問題。歷史上，克里米亞一開始就是俄羅斯的。蘇聯時期，赫魯曉夫把克里米亞送給了烏克蘭。

LCI：對不起，從國際法看，克里米亞就是屬於烏克蘭。這個問題上可以討論，可以提出爭議，但從國際法角度，克里米亞就是屬於烏克蘭。

盧沙野：從國際法的角度，甚至可以說那些前蘇聯國家沒有有效的國際法地位，因為沒有國際協議認定他們作為主權國家的地位。

LCI：您意思是說，蘇聯解體後，邊界秩序的問題仍未解決。

盧沙野：現在不是糾結這些問題的時候，現在最要緊的是實現停火。

LCI：這並不是糾結細枝末節。如果我們拿掉中國的一部分，然後說：「抱歉，這只是細枝末節」。不是這樣的。在烏克蘭看來，這顯然是一個非常嚴重的問題。

盧沙野：正如我之前所說，要考慮到衝突的來龍去脈，不能簡單地一概而論。有問題可以一起討論。

LCI：中國是否呼籲建立「新秩序」？中國曾以多種方式提及「新秩序」......（下略）

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責任編輯：連兆鋒