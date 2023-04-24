內地多人二次感染新冠 專家：主要是回國的人

內地不少網友曬出快測結果，稱可能「二陽」（二次陽性）。浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院感染科主任呂芳芳表示，從門診來看，陽性多為此前沒有感染過的人，「二陽」主要是回國人員。

據內媒報道，以呂芳芳所在的浙大邵逸夫醫院為例，近期陽性患者來就診的確有增多趨勢，最多一天有8例。呂芳芳說，這些人大多是在出現症狀的情況下到發熱門診就診。醫生會問有無感染過新冠，沒感染過的、不能排除新冠的，會同時做流感抗原和新冠核酸。陽性多為此前沒有感染過的人，「二陽」主要是回國人員或與國外回來人員有接觸的人。

呂芳芳認為，目前本土檢測到新冠的變異株，比如XBB，在這種情況下，此前陽過的患者確實有再次感染的可能。但她覺得不會像之前那樣出現大規模感染。即使再次感染，也不用過分擔心，對症治療即可。對於曾經陽過的人，即使體內有抗體，也不能保證就一定不會被感染，因為變異的病毒可以逃避抗體的中和作用。

另外，內地「五一」小長假將至，人員流動增加。在首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾看來，「五一」出行可能增加新冠感染風險，但主要是最近半年沒有陽過的人群。如果是半年內感染過並接種過疫苗的人群，五一前後再感染的風險很小。不過，李侗曾也提醒，還沒有感染過的人出行應做好個人防護。

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責任編輯：尹航

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