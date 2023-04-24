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首季新增就業297萬人 人社部：有條件實現全年預期目標

社會熱點 13:11 2023/04/24

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人社部表示，今年以來，在疫情防控較快平穩轉段、穩經濟政策效果持續顯現的有力支撐下，就業形勢逐步恢復，保持總體穩定。隨著經濟恢復，用工需求擴大，就業形勢向好態勢有望持續。

人社部就業促進司副司長陳勇嘉指，今年1至3月城鎮新增就業297萬人，按年增加12萬人。3月份城鎮調查失業率5.3%，按年下降0.5個百分點，就業主要指標運行平穩。此外，線下招聘需求有所回暖，困難群體就業得到積極保障。

對於政府工作報告提出今年城鎮新增就業目標1200萬人，調查失業率5.5%左右，陳勇嘉表示，隨著經濟運行整體好轉，就業優先政策落實落細，有條件和基礎實現全年預期目標。

內地3月份失業率降至5.3% 青年失業不降反升

應屆生就業率低？ 清華：超7成應屆生已獲錄取意向或簽約

不過，國際環境仍然複雜，經濟發展不確定性依然較多，一些勞動者在求職就業中還面臨「急難愁盼」問題，部分青年特別是高校畢業生仍在尋找合適的工作，這些都是要解決的實際問題。

下一步，當局將將強政策、拓空間、保重點、促匹配，助力企業「穩崗擴崗」、支持創業和靈活就業、促進重點群體就業創業、全力推動服務擴量提質等，努力完成全年就業目標任務，確保就業局勢總體穩定。

責任編輯：易燕丹

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