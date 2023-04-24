內地再傳相約自殺事件 2男1女四川「迷霧森林」服毒亡

四川省什邡市鎣華鎮網紅景點、被稱為「迷霧森林」的天鵝林場發生命案，3名死者由外地赴林場深處服毒自殺身亡。這是自本月初4名年輕男女在湖南張家界天門山景區集體服毒跳崖後，內地再傳相約自殺事件，引發廣泛關注。

消息指，上周六（22日）有行山人士經過天鵝林場三道岩時，發現2男1女躺在冷杉叢林的一處空地上，上前查看發現3人臉色蒼白已經斷氣，隨即報警求助。另有目擊者告訴《紅星新聞》，發現3名死者時，「女的躺中間，兩個男的躺在兩邊」，均是年輕人。

當地一名村幹部指，事發當晚民警、消防、民兵、村民，以及政府、林場工作人員組成過百人隊伍上山，直到翌日凌晨才將死者遺體運送下山，送往殯儀館。有村民透露，警方在現場發現疑似劇毒物品。

張家界景區4人服毒後跳崖自殺 官方回應：正展開調查

張家界集體跳崖轟動全國 女教師混入「約死群組」被情況震驚

什邡市公安局今日凌晨發布警情通報稱，22日下午接群眾報警指，在什邡市鎣華鎮某林場內發現3名死者。接警後，公安機關迅速組織力量趕赴現場開展工作。

現已查明，4月20日下午，謝某（女，30歲，四川巴中人）、周某某（男，26歲，福建泉州人）、梁某某（男，23歲，河南許昌人）等3人由外地到達鎣華鎮天橋村七組後，在林場深處服毒自殺身亡。

據了解，事發林場常年被迷霧籠罩，異常幽靜。從成都出發，自駕1.5小時即可抵達，被稱為成都周邊「迷霧森林」，受眾多戶外愛好者青睞，也是一個戶外徒步的網紅打卡點。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁