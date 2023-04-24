拜登擬限制對華投資 據報首先針對風投和私募

美國總統拜登（Joe Biden）料將在未來幾周簽署一份備受矚目的行政令，限制美國對中國某些高科技領域的投資，美媒引消息指行政令的主要目標將是企業投資，但也可能影響到私募和風投。

某些行業將面臨全面投資禁令

據《華爾街日報》報道，由華萊士（Kim Wallace）牽頭的22V Research分析師團隊上周四（20日）在一份報告中指出，拜登的行政令將試圖應對美國企業在「受關切國家、特別是中國」的投資所帶來的國家安全問題。華萊士曾在奧巴馬擔任總統時期擔任美國財政部官員。

22V Research的分析師稱，「某些行業將面臨全面投資禁令，其中包括半導體，也可能包括AI和量子技術，而其他一些行業則可能通過一項通知程序受到監督」。

Wallace的團隊表示，一些常見的美國對華投資不太可能受到即將出台的行政令的影響。

範圍還可能擴大

22V的分析師們寫道：「雖然這項行政令的細節和參數仍不完全明確（很可能尚未完全敲定），但我們仍然堅信，其範圍不會涵蓋常見的在華資產組合投資。行政令的主要目標將是企業投資，但也可能影響到私募和風投。」

「重要之處在於，這是一個試點，意味着還要發展，範圍還可能擴大。」

據彭博社早前報道，拜登的對華行政令料將於5月19日至21日在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會前後出台，美國希望G7盟友能認可其限制措施。但美國「政治」（Politico）新聞網站上星期二（4月18日）的一則報道稱，拜登的行政令預計將在本月晚些時候推出。

《華爾街日報》上個月稱，美國官員試圖阻止美國投資者向中國企業提供可用來提高中國軍事決策速度和準確性的資金和技術。據報道，風投公司紅杉資本已開始評估對中國半導體或量子計算公司的新投資，為美國可能出台的新規做準備。

22V的分析師團隊表示：「圍繞上述措施，美國已醞釀並在內部討論了一年多。」

法律和遊說公司Akin Gump的律師上個月在一份報告中說，拜登即將簽署的行政令「將只是監管境外投資的第一步」，他們預計，通過通知程序收集的信息將有助於確定接下來的行動，而隨着時間的推移，受限制的技術可能會增加。

「美國政府似乎仍在爭論是否應該把被動投資也囊括進來，還是只限制涉及『專有技術』轉讓或支持的某些形式的投資」，Akin Gump的團隊稱。「不過，美國商務部長雷蒙多的講話暗示了重點可能是後一類投資，例如非被動的私募股權和風投。」

美國金瑞基金首席投資官埃亨（Brendan Ahern）上星期五在一篇博文中也表達了類似的觀點。他認為，即將採取的限制措施將主要針對「美國個人和企業在管理中發揮積極作用的投資，也就是私募股權和風險資本投資」。

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責任編輯：袁瑋婧