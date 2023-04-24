前駐美大使崔天凱：美國正在搞「兩個凡是」

兩年前卸任回國的前駐美大使崔天凱近日接受專訪時表示，美國在搞美國的「兩個凡是」：凡是中國做的一定要反對；凡是中國提倡的美國一定不贊成。崔天凱說，這很有問題。他還指，美國強推脫鉤可能會得手，但不會做得長。

崔天凱：中美之間或有「驚濤駭浪」

崔天凱近日接受內地「觀察者網」採訪談中美關係。對於明年的美國大選，崔天凱表示，不管大選結果如何，美國對華政策在2024年不會有本質變化。他進一步指出，在此期間，中美關係還會有很多波動，甚至還可能發生「驚濤駭浪」的事情。因為美國如今把中國認定為最大的「戰略競爭對手」，不遺余力地集全政府、全社會的力量來對付中國，很多時候沒有底線，這樣肯定會給中美關係帶來很多不穩定因素。

若中國禁售美光 美國促南韓勿填補中國芯片缺口

外交部批評美《芯片法》阻企業在華擴大產能

談到美國少數政客強推「脫鉤斷鏈」的意圖，崔天凱認為，美國現在不遺余力地這麼做，或許在一定時間內、一定程度上可能會得手，但長遠看恐怕不見得能如願。因為違反客觀規律的事情總是做不長的，客觀規律會懲罰它，最後的結果可能是損人害己。

以「一帶一路」倡議為例，這一倡議一直面臨著美國等西方國家的抹黑和破壞。對此，崔天凱表示，現在中國無論在國際上做什麼事，美國都要站出來反對，既沒有是非觀，也不考慮事實依據。美國在搞美國的「兩個凡是」：凡是中國做的一定要反對；凡是中國提倡的美國一定不贊成。這很有問題。

知識庫：什麼是「兩個凡是」？ 「兩個凡是」是指1977年2月7日《人民日報》、《紅旗》雜誌、《解放軍報》社論《學好文件抓住綱》中提出的「凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護，凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循」。

中國大外交獨冷待美國？崔天凱：只有解決兩點才可順利交往

崔天凱接受專訪談新疆問題 當面斥責CNN記者「造新聞」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道