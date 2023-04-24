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江蘇一地花24萬買47套公務人員制服 每套逾五千元惹爭議

社會熱點 16:28 2023/04/24

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著衫當然是豐儉由人，江蘇無錫濱湖區採購城管（城市管理執法者）制服，每套平均要4591元人民幣（約5228港元），此事引發熱議。

網民質疑：這麼貴的制服，花的是納稅人的錢嗎？

城市管理綜合行政執法局（簡稱：城管執法局、城管）是內地政府機構中負責城市管理執法的部門，城管執法人員屬於行政執法類公務員。

據內媒報道，4月23日，有網友反映，江蘇無錫濱湖區城管局採購城管制服，均價每套4591元。網友發布的文章中稱，無錫市濱湖區城市管理局一份2022年4月21日的制服採購招標公告中，共採購制服47套（男31套，女16套），預算金額215,822元人民幣（約245786港元）。

該網友據此計算出，平均每套制服4591元，質疑「這麼貴的制服，花的是不是納稅人的錢呢？」

此事引發熱議。無錫濱湖區城管局工作人員回覆內媒稱，「每套」制服並非大家理解的一件上衣、一條褲子，而是春夏秋冬所有的一整套衣服，包含春秋常服、執勤服、防寒衣等。

該工作人員還介紹，涉及的招投標公告於2022年4月21日在網上發布，2022年5月12日確定了中標單位，中標價格為19萬多元。

濱湖區城管局官方網站可查到，2022年5月12日，常州方捷服飾有限公司中標2022年濱湖區城市管理局城管制服採購項目，制服一套包含：春秋常服1套、春秋茄克執勤服1件、冬季茄克執勤服1件、制式襯衣（短袖）1件、單褲2條、肩章配件1套、單鞋2雙、棉皮鞋1雙、皮涼鞋1雙等。

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責任編輯：尹航

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