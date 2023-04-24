英國外相說了什麼？北京讓他「好好補一補歷史課」

近日英國外交大臣祈湛明接受採訪時稱，「台灣問題不是中國內政」，和平解決台灣問題符合所有人利益。對此，中國外交部表示，他「應該好好補一補歷史課」，希望英方在大是大非的原則問題上保持清醒，謹言慎行。

在北京，外交部發言人毛寧今日（24日）在記者會上表示，英國外交大臣顯然應該好好補一補歷史課。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，《開羅宣言》白紙黑字寫著，《波茨坦公告》清清楚楚印著。

毛寧說，一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，為第二十六屆聯合國大會通過的第2758號決議所確認，一個中國原則是中國和英國建立和發展外交關係的政治基礎和前提條件。

她又指，50多年前，英方在中英關於互換大使的聯合公報中，明確台灣是中華人民共和國一個省，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。她強調，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。

毛寧表示，希望英方在這個大是大非的原則問題上保持清醒，謹言慎行。

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責任編輯：尹航

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