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涉虛假宣傳及價格誤導 李佳琦、劉耕宏等5位網紅主播被點名

社會熱點 17:02 2023/04/24

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消費者網、對外經濟貿易大學消費者保護法研究中心、北京陽光消費大數據研究院等機構，發布《直播帶貨消費維權輿情分析報告》，點名李佳琦、劉畊宏等5位主播涉及虛假宣傳、產品質量等問題，相關輿情佔比超過九成。

報告對14位主播直播帶貨消費維權輿情數據進行分析，發現維權輿情主要反映產品質量、虛假宣傳、不文明帶貨、價格誤導、發貨、退換貨、銷售違禁商品以及誘導場外交易等7方面問題。其中，涉及產品質量問題佔45.75%，虛假宣傳佔37.82%，價格誤導佔5.08%。

「瘋狂小楊哥」、李佳琦、劉畊宏、羅永浩、辛巴這5位主播的維權輿情，佔本次採集主播輿情的90.97%。其中，瘋狂小楊哥的維權輿情最多，佔比達29.27%，主要涉及虛假宣傳。其次是李佳琦，佔比28.49%，有關虛假宣傳、價格誤導、退換貨等輿情較為突出。劉畊宏排第三，佔比15.01%，輿情主要針對產品質量。

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平台方面，在10家平台的直播帶貨消費維權輿情數據中，涉及抖音的維權輿情佔55.41%；其次是快手，佔26.76%；淘寶排第三，佔15.67%。產品質量和虛假宣傳是平台涉及的主要輿情問題。

建議網紅主播應重點監管

報告建議對直播間實行分級分類管理，對於粉絲量大、影響力大的主播，因其社會關切度高、出現違法行為的危害後果大，建議重點監管；對於供貨不穩定、品質風險較大、被投訴多的直播間，可針對不同違法傾向、違法階段和違法程度，建立完善針對市場違法苗頭性問題的提醒告誡制度，進行階梯式監管。

其次，對風險營銷行為採取限制流量、彈窗提示、違規警示、暫停直播等措施，對直播間內連結、二維碼進行信息安全適時管理。對違規直播間及主播予以警告、封停、聯合懲戒、列入黑名單等處理。

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責任編輯：易燕丹

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