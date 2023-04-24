網傳南京高校院長 在微信工作群內發情色照

網傳江蘇南京東南大學的黨委宣傳部長袁久紅在微信工作群內發布女性隱私部位相片，此事引發網絡熱議。東南大學紀委辦公室回應指，袁久紅並非該校的黨委宣傳部長，暫時不清楚網傳之事，會去了解情況。

近日，一則關於東南大學校領導袁久紅在工作群裡發布色情照的消息在網上引起熱議，「東南大學一領導被曝工作群發色情照」登上微博熱搜。

網傳的微信群聊天截圖顯示，在一個名為「高校XX院長工作群」的微信群裡，群成員有332人，一個群昵稱為「袁久紅」的用戶在22時06分（具體日期未顯示）發布了一張女性隱私部位的相片。之後，有用戶拍了拍「袁久紅」，另一人發送了表示尷尬的表情包。

內媒「界面新聞」引述網友說，截圖中的「袁久紅」是東南大學黨委宣傳部長、東南大學馬克思主義學院院長。公開資料顯示，袁久紅性別男，生於1966年，目前已57歲。

報道提到，東南大學紀委辦公室的一名工作人員在接聽電話後表示，袁久紅並非東南大學的黨委宣傳部長，暫時不清楚網傳的事情，之後會去了解情況。

經查，東南大學馬克思主義學院官網上曾刊登作者為「袁久紅」的文章，並標註「袁久紅」是東南大學馬克思主義學院院長、教授。東南大學馬克思主義學院官網上「師資隊伍」一欄中仍有「袁久紅」，但其個人簡歷已經無法查看。

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責任編輯：尹航

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