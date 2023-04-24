  • 23°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網傳南京高校院長 在微信工作群內發情色照

社會熱點 18:22 2023/04/24

分享：

分享：

網傳江蘇南京東南大學的黨委宣傳部長袁久紅在微信工作群內發布女性隱私部位相片，此事引發網絡熱議。東南大學紀委辦公室回應指，袁久紅並非該校的黨委宣傳部長，暫時不清楚網傳之事，會去了解情況。

近日，一則關於東南大學校領導袁久紅在工作群裡發布色情照的消息在網上引起熱議，「東南大學一領導被曝工作群發色情照」登上微博熱搜。

網傳的微信群聊天截圖顯示，在一個名為「高校XX院長工作群」的微信群裡，群成員有332人，一個群昵稱為「袁久紅」的用戶在22時06分（具體日期未顯示）發布了一張女性隱私部位的相片。之後，有用戶拍了拍「袁久紅」，另一人發送了表示尷尬的表情包。

內媒「界面新聞」引述網友說，截圖中的「袁久紅」是東南大學黨委宣傳部長、東南大學馬克思主義學院院長。公開資料顯示，袁久紅性別男，生於1966年，目前已57歲。

報道提到，東南大學紀委辦公室的一名工作人員在接聽電話後表示，袁久紅並非東南大學的黨委宣傳部長，暫時不清楚網傳的事情，之後會去了解情況。

經查，東南大學馬克思主義學院官網上曾刊登作者為「袁久紅」的文章，並標註「袁久紅」是東南大學馬克思主義學院院長、教授。東南大學馬克思主義學院官網上「師資隊伍」一欄中仍有「袁久紅」，但其個人簡歷已經無法查看。

江蘇一地花24萬買47套公務人員制服 每套逾五千元惹爭議

浙江金庸圖書館擬拆除？網民不滿 當局：原址保留

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 大學 微信 南京 微博

下一篇文章

涉虛假宣傳及價格誤導 李佳琦、劉耕宏等5位網紅主播被點名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

内地多地高溫核酸檢測熱到受不了　網傳「大白」中暑暫停採樣
内地多地高溫核酸檢測熱到受不了　網傳「大白」中暑暫停採樣
張繼科500萬借據公開 被爆用景甜私密片抵賭債（多圖）
張繼科500萬借據公開 被爆用景甜私密片抵賭債（多圖）
2023最富裕城市：中國6地入選 香港富人數按年大減1/4
2023最富裕城市：中國6地入選 香港富人數按年大減1/4
早產兒血管被注射配方奶 醫院瞞家長5天：怕影響產婦身體
早產兒血管被注射配方奶 醫院瞞家長5天：怕影響產婦身體
女星蔣夢婕認遭偷拍裙底勒索 影片瘋傳瀏覽量過百萬
女星蔣夢婕認遭偷拍裙底勒索 影片瘋傳瀏覽量過百萬
持黃碼看病被阻後襲警被拘 丹東父女卻獲網民力挺 胡錫進籲警方深思（有片）
持黃碼看病被阻後襲警被拘 丹東父女卻獲網民力挺 胡錫進籲警方深思（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款