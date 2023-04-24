據報中國金融監管部門促銀行進一步下調存款利率

路透社報道指，中國金融監管部門正著力推動降低銀行業金融機構負債成本，以緩解息差收窄壓力並助穩經濟增長。

報道引述消息人士稱，全國市場利率定價自律機制已於本月召開會議，督促銀行進一步下調存款定價水平。

一消息人士稱，一沿海地區自律機制最新發文，啊喲球轄內銀行機構自二季度起的定價行為評估中，一年、兩年、三年、五年期等關鍵期限定期存款利率，應以去年二季度為基準，若單個期限定價利率降幅未超10基點，該期限當期評估結果將被扣分。

中國利率自律機制4月發布銀行業存款類金融機構「合格審慎評估實施辦法(2023年修訂版)」，相較2022年版本「定價行為」項目中新增「存款利率市場化定價情況」指標。若銀行各關鍵期限定期存款和大額存單利率季度月均值較上年第二季度月均值調整幅度低於合意調整幅度的，在「定價行為」得分(總分100分)基礎上扣分。「定價行為」一項為一季度一評。

另有消息人士表示，人行一地方分支機構最新下發調研轄內金融機構存款利率的變化情況的文件，內容包括，4月以來包括活期、定期存款在內的存款產品利率水平，與上年同期、上年末及今年一季度末相比是否有所下降。

該消息人士稱，結合近期的政策動向，這份調研可能是為下一步存款利率下調所做的準備。消息人士並指出，監管亦關注存款利率下行是否已成趨勢，是否存在長期性風險等。

人行：首季房地產貸款上升 將穩固對實體經濟持續支持力度

人行貨幣政策委員會一季度例會 提擴內需撐民企穩匯率

責任編輯：袁瑋婧