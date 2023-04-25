  • 23°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李尚福將赴印出席上合組織防長會議 邊境衝突以來首次高級軍訪

國情動向 10:46 2023/04/25

分享：

分享：

國務委員兼國防部長李尚福將應邀出席在印度新德里舉行的上海合作組織成員國國防部長會議。會議期間，李尚福將作大會發言，並會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢以及防務安全合作等議題進行溝通交流。這是中印2020年爆發邊境流血衝突以來，中方的高層級官員首次對印度進行訪問。

這將是2020年中印邊境流血衝突以來，中國首次對印度進行高級別軍事訪問。印度傳媒早前報道，李尚福屆時有機會與印度防長辛格會晤。

另外，中國及印度兩軍周日（23日）在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側，舉行第十八輪軍長級會談。

中國國防部表示，雙方本着友好和坦誠的精神，就有關問題交換意見。在兩國領導人共同指引下，根據兩國外長會晤成果，雙方同意通過軍事和外交渠道保持密切溝通對話，加快解決中印邊界西段有關問題，同時繼續維護邊境地區的和平與安寧。

印度方面則稱，本次討論坦率、深入，雙方同意透過外交與軍事渠道繼續對話，盡快達成雙方可接受的解決辦法。

加強中印邊境戰力 印軍據報訂Iron Man式飛行背包

中印邊境衝突 官媒旗下「牛彈琴」：守信是和平安寧前提

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中印邊境衝突 官媒旗下「牛彈琴」：守信是和平安寧前提
2022/12/14
中印邊境衝突 官媒旗下「牛彈琴」：守信是和平安寧前提
中印軍隊邊境肉搏新片曝光（有片）
2022/12/15
中印軍隊邊境肉搏新片曝光（有片）
加強中印邊境戰力 印軍據報訂Iron Man式飛行背包
2023/03/09
加強中印邊境戰力 印軍據報訂Iron Man式飛行背包

你可能感興趣

中印邊境衝突 官媒旗下「牛彈琴」：守信是和平安寧前提
13:54 2022/12/14
中印邊境衝突 官媒旗下「牛彈琴」：守信是和平安寧前提
中印軍隊邊境肉搏新片曝光（有片）
14:06 2022/12/15
中印軍隊邊境肉搏新片曝光（有片）
加強中印邊境戰力 印軍據報訂Iron Man式飛行背包
14:26 2023/03/09
加強中印邊境戰力 印軍據報訂Iron Man式飛行背包
地緣政治 外交 國防 軍事 中國國防部 印度 中國

上一篇文章

商務部長王文濤與歐盟委員會官員會談：籌備第十次中歐經貿高層對話

下一篇文章

俄第一副外長晤秦剛馬朝旭 俄方指雙方全部問題立場一致或接近
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正
【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正
中國官宣陸基中段反導攔截技術試驗成功 暗藏什麼玄機？
中國官宣陸基中段反導攔截技術試驗成功 暗藏什麼玄機？
台軍升級美製F-16「高清」追拍山東艦 結果竟是這樣？
台軍升級美製F-16「高清」追拍山東艦 結果竟是這樣？
中美「澶淵之盟」避戰？修昔底德陷阱作者這比喻恰當嗎
中美「澶淵之盟」避戰？修昔底德陷阱作者這比喻恰當嗎
習近平晤巴西總統盧拉 稱中國與巴西互為全面戰略夥伴
習近平晤巴西總統盧拉 稱中國與巴西互為全面戰略夥伴
【中美角力】郭文貴被控為中國間諜 郭代表律師：乏可信性
【中美角力】郭文貴被控為中國間諜 郭代表律師：乏可信性
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款