李尚福將赴印出席上合組織防長會議 邊境衝突以來首次高級軍訪

國務委員兼國防部長李尚福將應邀出席在印度新德里舉行的上海合作組織成員國國防部長會議。會議期間，李尚福將作大會發言，並會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢以及防務安全合作等議題進行溝通交流。這是中印2020年爆發邊境流血衝突以來，中方的高層級官員首次對印度進行訪問。

這將是2020年中印邊境流血衝突以來，中國首次對印度進行高級別軍事訪問。印度傳媒早前報道，李尚福屆時有機會與印度防長辛格會晤。

另外，中國及印度兩軍周日（23日）在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側，舉行第十八輪軍長級會談。

中國國防部表示，雙方本着友好和坦誠的精神，就有關問題交換意見。在兩國領導人共同指引下，根據兩國外長會晤成果，雙方同意通過軍事和外交渠道保持密切溝通對話，加快解決中印邊界西段有關問題，同時繼續維護邊境地區的和平與安寧。

印度方面則稱，本次討論坦率、深入，雙方同意透過外交與軍事渠道繼續對話，盡快達成雙方可接受的解決辦法。

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責任編輯：易燕丹

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