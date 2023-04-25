台灣彰化食品廠大火 15人躲冷凍倉獲救10人命危送醫 

台灣知名食品大廠聯華食品公司彰化工廠今晨發生大火，目前火勢已撲滅。彰化縣消防局指出，受困22人全數找到，其中有15人躲在冷凍倉庫獲救，總計10人送醫前已無生命跡象，已送醫急救中。台媒中天電視指，目前已7死。

彰化縣消防局指出，清晨6時左右接獲報案指稱，聯華食品公司彰化廠發生大火，工廠4樓冒出火舌，消防局出動多輛消防車前往救援。消防局長施順仁受訪時說，有22名員工受困，消防隊員已在上午10時10分左右將受困人員全數救出。

施順仁指出，其中有15名員工受困火場時，先躲在工廠內的冷凍倉庫，等到消防隊員到場時才一一獲救，其他人被發現時已無生命跡象，送醫搶救。

聯華食品表示，火勢已撲滅，火警對營運影響有限，並已啟動跨廠支援，通知保險公司，相關財損由保險公司進行理賠。起火原因初步判斷為生產機台意外起火所致，詳細原因由消防人員鑑識。

聯華食品有超過70年歷史，旗下產品包括可樂果、元本山等。

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責任編輯：尹航

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