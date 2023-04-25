五一客房緊俏 浙江有酒店推「99元瞓梳化」產品包早餐

內地「五一」小長假將至，多個熱門旅遊目的地酒店客房緊俏。浙江台州就有酒店推出「大廳瞓梳化」的套餐，折後價格99元（人民幣，下同）一晚，引發熱議。

在線旅遊平台顯示，該酒店位於台州萬達廣場附近。搜索「5月1日入住、5月2日退房」，客房信息頁面出現「99元大廳瞓梳化」的套餐，服務包括1張0.8米沙發床，含1份早餐並贈送雙人夜宵小吃一份，會員送早餐。

酒店客服證實，有關產品剛上線，已接到多個咨詢電話，「其實就是大廳裡的梳化，不能跟別的梳化隔開，沒有洗浴設施，有個公用的電視機。」

不過據內媒報道，「梳化房型」目前已下架。前台接線服務員說：「已經下架了應該是有人訂走了，大廳梳化就那麼幾個。」但在該酒店搜索5月1日入住已經售罄的房源中，並沒有看到有關產品。

據悉，該酒店2018年開業，定位舒適型，5月1日入住5月2日退房的房源價格，普遍在700元至900元之間，同時在售的還有幾間城景大床房價格在400元左右。

資深旅遊人、遊蝦旅行社負責人龐先生表示，酒店此次推出的創新房型更多是一種營銷炒作，因為這間酒店位於的地點並非熱門旅遊目的地，房間不至於如此緊俏。對於已認購此房型的消費者，龐先生認為也不用擔心，相信酒店方會認真履行完成有關權益。

「五一」出遊需求爆發 國內遊預定量已超2019年

內地酒店春節後掀漲價潮 業界料「五一」價格或更高

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁