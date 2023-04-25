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飛來橫禍 上海26歲女子逛商場被跳樓者砸進醫院

社會熱點 16:10 2023/04/25

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上海一名男子在閔行區一間百貨商場跳樓輕生後死亡，砸傷女路人小孟。小孟被送入醫院ICU接受治療，人已清醒，但腦部和頸椎均受傷。小孟的家屬已從外地趕至上海，她們稱，小孟今年剛入職上海一家公司，還有幾天就轉正，上班前發生意外。

事發於週日（23日）下午，閔行公安分局接到報警稱，一男子在某商場內跳樓，砸傷一名女顧客。警員迅速到場處置。該跳樓男子因搶救無效死亡，被砸女顧客經救治已無生命危險。

事發時的相關影片顯示，男子在護欄外時，不少人在護欄內與男子交流。男子沿著護欄行走了一段距離，隨後突然墜落，砸到地面的一名女子。兩人肢體變形臥倒在地。

商場的一位工作人員表示，男子墜樓前，保安趕至現場試圖阻止，但事情發生太快。對於商場有沒有及時疏散地面人群，工作人員回應稱，正配合警方調查，並已提交相關影片。

傷者小孟的家屬和好友透露，小孟今年26歲，今年才入職上海一家企業，正在試用期，還有幾天就將轉正。23日下午，小孟去上班前先去了一趟商場，結果遇到意外。

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小孟母親在北方某城市打工，父親則在老家照顧年邁患病的奶奶，一家人生活並不富裕。23日深夜，母親接到噩耗後很快趕來上海，24日下午，她在ICU病房見到了傷重的女兒，小孟頸椎和腦部均受傷，人是清醒的，但只能斷斷續續說幾句話。醫生稱，小孟仍需住在重症監護病房接受治療。

據了解，跳樓的男子今年51歲，與兒子已多年未聯繫。

江蘇法德東恆律師事務所高級合夥人藍天彬律師分析稱，本事件中，鑑於男子已經死亡，由男子的繼承人在遺產範圍內承擔民事賠償責任。至於商場是否承擔民事責任，要看是否盡到安全保障義務。

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責任編輯：尹航

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