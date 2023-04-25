實習生被炒魷因公司聚餐食太多？微博網民熱議兩個重點

員工一起團建（team building）聚餐本是增加溝通、增進感情的事，但內地有實習生分享自己的經歷，他在公司聚餐後就被炒魷，僅因為自己沒吃飽而讓服務員加了份雞肉。有網民認為此事是老闆太小氣，也有人指出，事主其實是需要提升情商。

有內地網民發貼文稱，他在公司團建活動中和老闆坐在同一張枱，為了這場聚餐，他還特意沒吃晚飯，因此等到老闆入座時他已飢腸轆轆。老闆說不夠吃可以再加餸，他便把自己旁邊的餸菜吃完後找服務員加了自己愛吃的雞肉，還「吃得很滿足」。

誰知第二天，事主就收到公司HR讓他離職的消息，事主感到很迷茫。

此事被搬運到微博，話題「因為聚餐吃太多被辭退了」登上熱搜榜。有網民指責事主的老闆太摳門，「這麼小氣的老闆，不為他工作也無所謂」。

也有網民指出，事件真實原因可能是事主情商需要提高，「你還加了份雞肉，放開吃不是叫你反客為主」，「可能老闆不在乎吃多少，而是細節中看為人處事和情商吧。」有人出主意說，「但凡開玩笑問下老板能不能加個雞肉，也不會這個結局」。

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責任編輯：尹航

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