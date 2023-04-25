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國務院提18項措施 推動外貿穩規模優結構

經濟脈搏 21:10 2023/04/25

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國務院辦公廳印發文件，就推動外貿穩規模優結構提出18項措施，包括培育汽車出口優勢、加大進出口信貸支持，以及進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模。

《國務院辦公廳關於推動外貿穩規模優結構的意見》提出，在拓展市場方面，優化重點展會供採對接，推動線下重要展會恢復，辦好中國國際進口博覽會等；便利跨境商務人員往來，推動其他國家商務人員申辦簽證渠道、提高辦理效率，推進國際客運航班穩妥有序恢復；加強拓市場服務保障，駐外使領館通過完善合作機制等創造貿易機會。

擴大重點產品進出口方面，培育汽車出口優勢，各地方、商協會組織汽車企業與航運企業進行對接，引導簽訂中長期協議，鼓勵中資銀行及其境外機構為車企在海外提供金融支持；擴大先進技術設備進口，加快修訂鼓勵進口技術和產品目錄，提高進口貼息政策精準性，引導企業擴大國內短缺先進技術設備進口。

加大財政金融支持方面，用好中央財政資金政策，研究設立服務貿易創新發展引導基金二期；加大進出口信貸支持，鼓勵銀行和保險機構擴大保單融資增信合作，加大對中小微外貿企業的融資增信支持力度；優化跨境結算服務，鼓勵金融機構創新完善外滙衍生品和跨境人民幣業務，擴大跨境貿易人民幣結算規模。

文件另提出，穩定和提升加工貿易、完善邊境貿易支持政策、發展綠色貿易、妥善應對國外不合理貿易限制措施，以及更好發揮自由貿易協定效能等。各相關部門須高度重視並切實做好推動外貿穩規模優結構工作，鼓勵地方因地制宜出台配套支持政策。

責任編輯：陳建錫

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