內地全面實現不動產統一登記 專家：為房地產稅鋪路

自然資源部宣布，內地全面實現不動產統一登記。專家分析，統一的房地產數據庫對中央政府監管房地產市場至關重要，為未來實施房地產稅鋪平道路。

自然資源部部長王廣華在工作會議宣布消息，新華社指，這意味着經過10年努力，從城市房屋到農村宅基地，從不動產到自然資源，覆蓋所有國土空間，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。以《不動產登記暫行條例》為核心，以實施細則、地方性法規等為配套支撑的登記制度體系基本成形。

中原地產首席分析師張大偉指，此次全面實現不動產統一登記，並非外界所理解的全國不動產實現全面聯網，而是在早已聯網基礎上，把未登記完成的房源實現全部房源上網，「這一政策是房地產調控從之前的交易環節調控轉變到存量環節調控的重要標誌性事件，對市場的影響會比較大」。

諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙指，不動產統一登記是房地產稅徵收的前置條件，實現全面不動產統一登記，意味着離房地產稅的徵收更近了一步。中指研究院市場研究總監陳文靜亦指，這為房地產稅徵收的條件進一步完善，因為其前置條件就是不動產統一登記和全國聯網。

責任編輯：陳建錫