內地全面實現不動產統一登記 一文看懂對樓價和反腐影響

內地全面實現不動產統一登記，這意味著經過十年努力，從分散到統一，從城市房屋到農村宅基地，從不動產到自然資源，覆蓋所有國土空間，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。這對於普通人的生活、樓價，甚至反腐有何影響？

不動產登記推出後房價會下跌嗎？

很多人認為，不動產登記將成為讓房價快速下跌的一劑猛藥。對此，相關專家2018年時曾表示，不動產登記制度的出台對房價的影響沒有想像中那麼大，因為不動產登記制度並不直接影響房價。

內地全面實現不動產統一登記 專家：為房地產稅鋪路

中國農業大學土地資源管理系主任朱道林表示，不動產統一登記是把原來分散在不同部門的登記整合在一個平台一個系統一套證下面，可能對房價的影響並不是那麼明顯。房價本身也是受各種因素的影響，包括經濟形勢，金融的環境，供求關係乃至相應的政策等。

不動產統一登記有助於反腐嗎？

專家表示，雖然不動產統一登記的初衷不是以反腐為目標，但如果司法機關、紀檢監察機關等依法查詢的話，確實可迅速查到以人為單位的名下所有不動產，這會對貪腐官員起到震懾作用。

與房地產稅有何關係？

中國財政科學研究院研究員、華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康指出，全面實現不動產統一登記從邏輯上聯繫到以後推進房地產稅改革，作為基礎信息的支撐這是毫無疑問的，但當前公布全面實現不動產統一登記是不是馬上就會有房地產稅改革的動作，只能等官方具體的落實方案。

除了房地產稅，不動產登記和百姓還有哪些關係？據內媒梳理，不動產登記工作完成後，市民不需多處跑，在指定辦公地點就能一步查詢，避免產權交叉或衝突。不動產統一登記是一系列重大改革的基礎，比如賦予農民更多財產權利，保障農戶宅基地用益物權，建立城鄉統一的建設用地市場、集體經營性建設用地「農地入市」等。

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責任編輯：尹航

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