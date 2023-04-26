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美駐華大使到任一年才遞交國書 美否認遭北京報復

國情動向 11:12 2023/04/26

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於去年3月底上任的美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）24日向國家主席習近平遞交國書。外界對其到職一年才遞交國書，質疑是北京報復華府。美國國務院強調，伯恩斯過去一年都在中國進行着重要工作，否認存在報復。

伯恩斯昨日（25日）在Twitter上發出他向習近平遞交國書並合影的相片，並配文：「我在人民大會堂向習近平主席遞交了國書。能在中華人民共和國作為大使代表美國是一種榮譽。」

美國國務院新聞發言人派特爾（Vedant Patel）昨日回應，否認了遭到中國報復，指伯恩斯在中國的一年多里，都在從事重要工作。派特爾指，外國使節遞交到任國書的時間安排問題，應由中國外交部回應。他強調，伯恩斯是一位經驗豐富的「世界級」外交官，美國非常感謝他在北京代表美國，也為他能夠遞交國書感到高興。

據中國外交部官網消息，習近平星期一在北京人民大會堂接受了包括伯恩斯在內的70個國家大使的到任國書，並與他們一一合影。

新任大使向當地國家元首呈遞到任國書，是一項重要官方儀式，象徵被承認為派遣國政府的代表。

伯恩斯去年3月底履新美國駐華大使，並在去年4月2日向中國外交部禮賓司司長洪磊遞交國書副本。

責任編輯：陳俊賢

 

 

 

 

 

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