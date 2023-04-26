河南一學校雨中軍訓 學生喊話領導：下台和我們一起淋雨（有片）

內地學校大多有軍訓的慣例。近日，河南鄭州一間學校在召開軍訓動員大會時正巧遇上大雨，該校工作人員站在主席台上，稱要和學生一起「共風雨」，但學生喊話讓他下來一起「共風雨」，現場影片在網絡流傳並引發爭議。

上述事件的影片在網絡上流傳，不少網友質疑，校方工作人員雖然高喊「我會與大家一起站在這裡，站在風裡，站在雨裡」，但卻站在淋不到雨的主席台上。

據內媒報道，針對網友的疑問，4月25日晚，鄭州城市職業學院相關負責人回應稱，網傳視頻是學校4月22日舉辦2022級學生國防教育暨軍訓動員會前的一個小片段。因疫情原因，學校延期到當天才舉行2022級學生國防教育暨軍訓動員會，學校還特意邀請兩名參加過抗美援朝的老兵和一名參加過1998年抗洪搶險的解放軍為學生分享愛國精神。

校方負責人提到，由於活動邀請的兩名抗戰老兵當日需從外地趕往學校，且不方便另行安排行程，因此，即使下雨，校方也繼續舉辦了軍訓動員會。

校方負責人說，開始下雨時，距軍訓動員會尚有一段時間，部分學生對冒雨舉行軍訓動員會產生了情緒。為安撫學生情緒，工作人員前往主席台，並稱「會和學生一起站在雨裡」，這幾句話說完後，工作人員就走到了台下。動員會結束之後，學生全部返回室內。網上流傳的視頻，只是軍訓前的一小片段，並不是事情的整個經過。

此外，工作人員在台上安撫學生情緒的同時，台下依舊留有不少校方的工作人員及教師。為了提高學生軍訓的士氣，相關工作人員在台下和學生一起宣誓喊口號，且全程並未穿雨衣打雨傘，不存在像網上說的那樣，學校領導在台上，學生在下邊淋雨。而且學校為應對下雨天氣，還提前給學生準備了雨衣。

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責任編輯：尹航

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