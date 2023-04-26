盧沙野：中方尊重各國主權獨立及領土完整立場沒變

中國駐法國大使盧沙野早前稱前蘇聯國家無有效主權國家地位，引起外交風波。他周一與法國外長辦公室主任會面，指中方一貫尊重各國主權獨立及領土完整的立場沒有改變。

中國駐法國大使館在社交平台表示，盧沙野很高興與法國外長辦公室主任Luis Vassy會面，有關行程是數日前安排好的。雙方就落實法國總統馬克龍訪華成果進行交流，也談到近期的輿論風波，他重申中國在有關問題上的立場沒有變化。

盧沙野稱，中國一貫尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。關於烏克蘭問題，中方的立場同樣是一貫的、明確的，願繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機作出自己的貢獻。

法國外長辦公室則發表聲明指，包括中華人民共和國在內的整個國際社會，通過與各相關國家建立或恢復外交關係，均承認蘇聯解體後獲得或恢復獨立的國家當時的邊界。辦公室主任注意到中國外交部重申中國官方立場、指出中國駐法大使言論為個人觀點的澄清，並呼籲大使在發表公開言論時符合中國官方立場。

駐法大使盧沙野惹火言論實錄 質疑前蘇聯國家主權反擊涉台論調？

駐法大使質疑前蘇聯加盟國非主權國家 波羅的海三國不滿

責任編輯：易燕丹

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