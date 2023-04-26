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一季度兩岸進出口貿易額大減 國台辦：台當局砸民眾飯碗

國情動向 11:58 2023/04/26

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今年一季度兩岸進出口貿易總額按年減少26.5%。國台辦表示，民進黨當局出於「倚美謀獨」，為謀求一己私利，不惜犧牲台灣經濟前景、砸台灣民眾「飯碗」。

國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上說，事實證明，美國為維護自身霸權，綁架國際正常經貿合作，在高科技領域大搞壟斷打壓、技術封鎖，脅迫一些國家和地區圍堵遏制中國發展，人為製造「脫鉤斷鏈」，已嚴重影響包括兩岸貿易在內的全球產業鏈供應鏈穩定。而民進黨當局出於「倚美謀獨」的政治本性，為謀求一己私利，不惜犧牲台灣經濟前景、砸台灣民眾「飯碗」。

朱鳳蓮批評，他們一方面限縮打壓兩岸經貿及各領域交流合作，為兩岸正常經貿和人員往來設置諸多障礙；另一方面貼靠配合美西方反華勢力，拱手相讓島內核心優勢產業，台灣技術人才和經濟財富大量流失。他們這樣做使得島內經濟增長緩慢、出口減少、物價上漲、貧富差距擴大等問題愈加凸顯，嚴重損害台灣同胞利益。

朱鳳蓮說，兩岸經貿合作是台灣經濟發展的動力和機遇，對台灣經濟而言，面對充滿不確定性的國際經濟環境，只有堅決反對兩岸經濟脫鉤、產業斷鏈，進一步深化兩岸經濟交流合作，才能借助大陸巨大的市場、豐富的資源 、完備的產業配套，助力台灣經濟取得更好發展，讓廣大台胞台企更多獲利受益。

責任編輯：陳俊賢

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